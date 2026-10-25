Fernando Rabat ante crisis por rebajas a violadores de niños: “No he pensado en renunciar”

Consultado sobre las rebajas a violadores y abusadores de niños, Rabat aclaró que “están ejecutoriados los 56 decretos” y apuntando que la gran mayoría de los involucrados ya está libre.

AGENCIA UNO

Fernando Rabat, ministro de Justicia, dejó en claro que no renunciará a su cargo, ante la crisis generada por la entrega de rebajas de condena a violadores y abusadores de niños, por vía administrativa, y que también incluyó a condenados por violaciones a derechos humanos en dictadura.

En entrevista con Estado Nacional, el secretario de Estado recalcó: “No he pensado en renunciar. El presidente de la República me invitó a una cuestión que es maravillosa, que es servir a Chile, y espero acompañar al presidente de la República durante sus 4 años de mandato”.

Consultado sobre las rebajas a violadores y abusadores de niños, Rabat aclaró que “están ejecutoriados los 56 decretos” y apuntando que la gran mayoría de los involucrados ya está libre.

“No me toca una respuesta absoluta, lo más probable es que sí”, precisó el ministro de Justicia.

En cuanto a las medidas que tomará el Ejecutivo para evitar que estas situaciones se sigan repitiendo, Fernando Rabat explicó que “aquí hay dos vías o dos maneras de hacerlo”.

El secretario de Estado apuntó a la moción parlamentaria para modificar el artículo 19 número 3 y una norma transitoria en la Constitución para dejar sin efecto las resoluciones de pleno derecho.

“Existe otra opción por la vía administrativa que nosotros estamos estudiando y ampliando, que es revocar el acto administrativo respectivo”, precisó Rabat, quien agregó que “estamos estudiando ambas situaciones porque entiendo la necesidad que existe de dejarla sin efecto”.

Junto con ello, el ministro de Justicia anunció que citó para este lunes a los miembros de las comisiones de Constitución, Seguridad y Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados.

“Queremos conversar con ellos cuáles nuestras propuestas y queremos escucharlo por la expertise que tienen estas en estas comisiones, de cuáles son las de ellas, de manera tal de poder presentar un proyecto transversal que nos permita tener una discusión inmediata en el Congreso y tener solucionado este problema a la brevedad”, detalló el secretario de Estado.