Día de los enamorados: consejos sicológicos para celebrar el amor propio

9 de Febrero de 2024

Sicóloga de la UNAB destacó la necesidad de cultivar el afecto hacia uno mismo como base fundamental para poder establecer relaciones significativas.

El Día del Amor y la Amistad suele ser una fecha donde se le da protagonismo solo al amor romántico y de pareja. Por ello, la psicóloga María de Los Ángeles Sáez invitó a reflexionar sobre la importancia de dirigir nuestra atención hacia el amor propio.

“Este día para muchas personas, resulta a veces agobiante o bien frustrante. En este sentido, al estar rodeados de información orientada al amor de pareja, muchas veces olvidamos que el amor inicia por quererse a uno mismo”, declaró la sicóloga de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello.

Sáez enfatizó que independientemente de estar en pareja o no, es fundamental reflexionar sobre el concepto del amor y cómo cultivarlo desde uno mismo para establecer vínculos significativos con los demás.

“No es necesario angustiarse por si se está o no en pareja. Es importante descubrir que el amor propio, por mucho que no se considere, es necesario y vital“, añadió.

Este descubrimiento implica trabajar aspectos como la autoestima, la imagen personal, el autocuidado y la aceptación de uno mismo. Para ello, la especialista de la salud mental sugiere diversas actividades, subrayando la importancia de dedicar tiempo regularmente a este proceso.

“En el llamado Día del Amor, muchas personas pueden no estar en pareja. Esto no es una excusa para no celebrar el amor. El amor tiene muchas formas, y el afecto propio es la forma primaria y fundamental”, afirmó

En ese sentido, propone la idea de una cita consigo mismo, un ritual que implica dedicarse un tiempo exclusivo para el disfrute personal. Esta cita puede incluir actividades como vestirse de manera especial, disfrutar de música favorita, ver una película, regalarse algo especial o simplemente tener una cena tranquila en casa.

Asimismo, destacó la importancia de celebrar la estima hacia otros, incluso si no se tiene una pareja romántica.

Así, sugiere dedicar tiempo a actividades con amigos cercanos o seres queridos, reconociendo su presencia en nuestra vida y cultivando relaciones profundas.

“Este Día de los Enamorados, recuerde que el amor no se limita a las relaciones románticas. Es un recordatorio para valorar y nutrir el cariño que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás”, concluyó.