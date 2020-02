El cruce de Malucha Pinto con Iván Poduje por la Comunidad Ecológica de Peñalolén

El urbanista Iván Poduje y la actriz Malucha Pinto se enfrascaron en una discusión a través de Twitter, todo a raíz de una columna de opinión que publicó el primero en el diario La Tercera hace unos días atrás.

En el artículo, sostuvo que la Comunidad Ecológica de Peñalolén, “ha vuelto a vetar la llegada de viviendas sociales a su barrio” y que “ha disfrazado su discriminación de ecologismo y épica de cambio climático”.

“Les preocupa la alta densidad del proyecto, la destrucción de flora nativa o la tierra que levantarán cuando lleguen en micro. Curiosamente no dijeron nada parecido cuando se hizo un condominio ABC1 en el predio del lado, o cuando ellos mismos talaron bosques para hacer sus casas, sin autorización de la Conaf o del municipio”, escribió el arquitecto.

Junto con eso, aseguró que este caso “refleja su intolerancia ante cualquier proyecto que altere su paradigma de aldea Hobbit que describe Marcelo Ruiz”, agregando que “estos progresistas no quieren a los pobres cerca de sus casas, pero sí en la calle peleando sus batallas y destruyendo los monumentos que no ven o los paraderos que no usan. Alientan desde Twitter la revuelta popular del estallido social, cuyos fuegos pueden admirar desde la precordillera tomándose un jugo de quínoa, para luego acostarse con el ruido de los pajarillos, y soñar con un mundo más justo y bueno”.

Ante esto, la actriz Malucha Pinto emplazó a Iván Poduje y a través de Twitter lanzó: “Señor Poduje, mal intencionado arquitecto, lo que usted dice es una falacia. Por Twitter es imposible responder porque es largo pero la pelea que ha dado la comunidad ha sido contra empresas constructoras de toda índole. Acaba de pararse un proyecto inmobiliario ABC1, como usted”.

Ante sus palabras, Poduje insistió en que “su pelea ha sido para frenar viviendas sociales. Lo hicieron con pobladores de la toma de 2003, luego en 2011 y ahora lo hacen con 300 familias. Ellos tienen el mismo derecho que Uds a vivir ahí. Para tener un Chile más justo, hay que predicar con el ejemplo”.