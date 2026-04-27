“Nunca hubo un acercamiento”: oposición cuestiona diálogos del Gobierno para socializar megarreforma

Desde el PS recriminaron que el Ejecutivo “no ha estado abierto al diálogo” y en el FA acusaron que éste llegó de manera tardía.

En la sede del Partido Socialista, como ya es habitual, los líderes de los partidos de la oposición se reunieron para abordar los alcances de la megarreforma del Gobierno.

El punto a tratar este lunes fue el impacto que tendrá la también llamada ley miscelánea en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Sin embargo, la cita estuvo marcada también por las reuniones que sostendría esta jornada el ministro secretario general de la Presidencia, José García (RN), por separado, con el Frente Amplio y el Partido Comunista.

“El Gobierno no ha estado abierto al diálogo”

Ante esta situación, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dio cuenta del estado de las conversaciones con el Ejecutuvo. “Aquí mucho se ha hablado de que somos una oposición intransigente, la verdad es que con el Gobierno no hay diálogo. Efectivamente el Gobierno con el PS se juntó con la bancada pero para mostrarle un proyecto que ya estaba presentado”, aclaró.

“Hoy se van a juntar con el PC y el FA, fuerzas políticas con las que nunca hubo un acercamiento, entonces evidentemente para dialogar se necesitan dos partes y el Gobierno no ha estado abierto al diálogo, por eso espero que en estos días se den cuenta que no es un problema de partidos políticos, de oposición, de no querer conversar”, acusó.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, si bien mencionó que desde su partido tienen “disposición a conversar” y “ofrecer nuestras alternativas para mejorar las políticas públicas que se han presentado”, reconoció que “de todas maneras, es un poco tarde”.

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, también abordó la manera en la que el Ejecutivo ha socializado el proyecto. “Queremos más empleo y es posible. Con buenos salarios, con apoyo a las pymes, con apoyo a la micro, pequeña, mediana empresa, a la clase media emergente, a las familias trabajadoras. Eso es posible, pero eso requiere una mirada que no es de negociar medida por medida o anuncio por anuncio, porque esa es la vieja estrategia de quien negocia como empresario, y esto es un debate de Estado”, dijo.