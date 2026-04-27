Aniversario de Carabineros: las medidas anunciadas por Kast para fortalecer la institución

El mandatario explicó que se evalúa otorgar un beneficio económico adicional a los funcionarios, el cual se sumaría a sus remuneraciones y se entregaría de manera trimestral.

AGENCIA UNO.

En el marco del aniversario 99 de Carabineros, el presidente José Antonio Kast anunció un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la institución policial, con énfasis en apoyo a sus funcionarios, mejora en la formación y aumento de incentivos económicos.

Durante una ceremonia realizada en la Escuela de Carabineros, el mandatario explicó que el plan será presentado en las próximas semanas y estará enfocado en distintos ejes. “un paquete de medidas destinado, en primer lugar, a honrar a los héroes de Chile, a aquellos carabineros que perdieron la vida defendiendo nuestra nación. También a aquellos que han sufrido lesiones físicas en el cumplimiento de su deber”.

En esa línea, detalló que las iniciativas incluyen apoyo directo a las familias afectadas. “Estas medidas contemplan financiamiento y apoyo educacional, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral y todas las acciones que permitan atender las necesidades y mitigar en algo, en parte, el dolor de la pérdida en sus familias”.

Otro de los focos del anuncio apunta a enfrentar la falta de personal en la institución. “Tenemos que cuidarlos, respetarlos para eso. Y para lograr un mayor ingreso de jóvenes a la carrera de Carabineros, tenemos que buscar las fórmulas. Una de ellas es mejorar el estipendio que se entrega a los aspirantes en los distintos grupos de formación de Carabineros. También velar por las instalaciones donde ellos estudian”.

Además, el presidente indicó que se revisarán los procesos formativos. “junto con el mando, queremos revisar las mallas curriculares para complementar la formación con el trabajo en las unidades operativas territoriales”.

En materia económica, Kast anunció un incentivo adicional para los funcionarios. “Se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones como asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente, que ha sido planteado por distintas autoridades, por distintos sectores políticos, pero sí tenemos que hacerlo de manera responsable para que se mantenga en el tiempo y para poder conciliarlo con las restricciones presupuestarias que debemos atender”.

Finalmente, el mandatario expresó que estas medidas buscan responder a la demanda ciudadana por mayor seguridad. “Esperamos que con estas y con otras medidas que anunciaremos en un par de semanas más, podamos aumentar significativamente la cantidad de funcionarios de Carabineros formados y también reconocer, de debida forma, el trabajo que nuestros carabineros realizan a diario en favor de nuestras comunidades. Así, responder a la demanda ciudadana de mayor dotación y presencia policial”.