Por oficios filtrados de Hacienda: libertarios apuntan al manejo comunicacional del Gobierno y lo llaman a “defender su agenda”

Luego de que el viernes se filtrasen los oficios del Ministerio de Hacienda en el que se recomendaba descontinuar programas públicos, en la derecha surgieron cuestionamientos hacia el manejo comunicacional del Ejecutivo.

Si bien desde el Gobierno han descartado la eliminación de becas o de los programas alimentarios hacia estudiantes -una de las medidas que el anteproyecto del Presupuesto 2027 sugería descontinuar- en la derecha se abrieron cuestionamientos a que esta información se haya plasmado en un oficio y que se haya filtrado.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, si bien aseveró este lunes que hay una lectura malintencionada del documento, reparó en que “no es necesario que se comuniquen vía oficio” las evaluaciones a los programas.

“Lo mismo en en cuanto a la reserva de la documentación que no necesariamente es de trabajo, más bien, no es de exposición pública”, añadió. Asimismo, dirigió sus cuestionamientos hacia el equipo de asesores del presidente José Antonio Kast -el llamado Segundo Piso de La Moneda- que dirige Alejandro Irarrázaval. “Sería bueno que se revisaran quienes cometieron esos errores para que no se vuelvan a repetir. Eso es parte del trabajo que se tiene que hacer en el Gobierno. Llamaría al Segundo Piso a tomar las riendas de esas correcciones”, dijo a radio Duna.

Con anterioridad, presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI) también planteó que el oficio “no comunica bien y no llegó en el momento correcto”.

PNL se suma a las críticas

Desde el Partido Nacional Libertario, que no pertenece a las filas oficialistas, pero sí comparte espectro político con ellas, también apuntaron al tratamiento del asunto. “El manejo del gobierno sigue siendo muy malo comunicacionalmente hablando y además de verdad revisando la minuta hay cifras y recomendaciones de disminuir presupuesto o incluso de eliminarse estas cosas que realmente son incomprensibles. Esto va a significar una ronda de reuniones con todos los ministros para que nos expliquen que pretenden a donde pretenden llegar, para dónde va”, sostuvo la diputada Gloria Naveillán.

Asimismo, el jefe de bancada del PNL Cristóbal Urruticoechea reconoció que “es evidente que ante estas situaciones hay que tener un poco de prudencia, porque por muy bien que quiera actuar el gobierno, estas cosas pueden producir un descontento o desconcierto, entendiendo también que la oposición está preparada para destruir cualquier cosa que se les pueda presentar al frente”.

A su vez, la senadora de la tienda, Vanessa Kaiser, instó al Ejecutivo a que “por favor defienda su agenda”. Gran polémica ahora porque se filtraron las recomendaciones de la DIPRES para cortar programas que vienen mal evaluados, que no benefician a la sociedad. No entiendo a este gobierno, no entiendo a la derecha qué les pasa, por qué salen a decir que este no era el momento para dar a conocer esta información. Los chilenos sabemos hace mucho tiempo que 8 o 7 de cada 10 programas evaluados por la DIPRES no dan el ancho, no pasan de curso”, acotó.