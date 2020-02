La Polla Records: Sernac exige compensaciones a los asistentes de fallido show

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) exigió a los organizadores del concierto de La Polla Records que expliquen lo sucedido el pasado domingo en el Estadio Bicentenario de La Florida, que obligó a suspender la presentación de los españoles luego de que unas 50 personas subieran al escenario.

Junto con eso, y luego de recibir 25 reclamos durante la jornada de este lunes, exigieron también que se compense a los asistentes puesto que tras lo ocurrido, tienen derecho a que se les devuelva todo lo pagado, incluyendo el cargo por servicio.

Por otro lado, y desde la productora Sabotaje Rock y Tres Ele, responsables del show de La Polla Records, su representante Leonel Llanos explicó que “hubo unos incidentes, se subieron 50 a 60 personas al escenario y se decidió terminar con el show para la seguridad de la gente, cuando ya había transcurrido más de la mitad del evento”.

“Si ustedes ven las imágenes, las butacas del estadio estaban casi vacías, no se vendieron más tickets. Nosotros teníamos informados 9500 personas y se vendieron 10.110 por sistema. Nosotros tuvimos intentos de avalancha, con gente aplastada y gente herida, y para seguir evitando eso decidimos abrir las puertas cada cierto rato. Nosotros como productora decidimos hacer eso para descongestionar, porque lo que más nos interesa es que la gente esté bien. No porque 10 personas hagan una avalancha vamos a poner en riesgo a mil que estaban entrando tranquilos. Y también queríamos evitar la llegada por fuera de Carabineros; y tratar de mantener descongestionado los accesos”, agregó, según lo publicado por La Tercera.

Ante las acusaciones sobre la poca dotación de guardias, señalaron que “no fue acotado, nosotros para hacer un evento masivo acá en Chile nos regimos por una circular que es súper rígida. Y la ley nos exigió 120 guardias, que es uno por cada 100 personas”.

“¿Qué más podemos hacer contra 50 personas? Si en un momento dado se aplicaba una fuerza o violencia, que nosotros no lo hacemos, porque tenemos mucho respeto por la gente, podría ocurrir algo peor. Dentro del estadio había unos 40 Carabineros, después había 30. En las dos esquinas se encontraban, en los dos accesos. No sé por qué dicen que no había Carabineros. Pero lo que sí, más allá de lo que haya pasado afuera del recinto, nosotros no nos hacemos responsables. Acá dentro del estadio no tuvimos heridos”, manifestó Llanos.