“Cambió su línea editorial…”: Michelle Adam explica sus razones para dejar el Bienvenidos

La semana pasada se anunció que Michelle Adam dejaría el Bienvenidos para convertirse en la nueva integrante del Mucho Gusto a partir de marzo.

A varios días de que se diera a conocer la noticia, la meteoróloga conversó con LUN donde contó que “estuve dos semanas dándole vuelta al asunto. Consulté con la Tonka, con Martín y con Polo qué sería lo mejor, hasta que me di cuenta que yo sola tenía la respuesta: me voy a Mega no más”.

“Me di cuenta que en Mega tienen la camiseta verde puesta, están súper al día con los temas del medio ambiente, y eso es algo que me motiva”, argumentó el nuevo fichaje de la señal del grupo Bethia, quien debutará el próximo 2 de marzo, asegurando que “lo que estoy buscando lo encontré en el matinal de Mega, donde voy a ser panelista”.

Sobre su nuevo rol en el Mucho Gusto, a diferencia de lo que realizó en Bienvenidos, Michelle Adam señaló que “no es lo mismo, porque vamos a poder hacer mucho más”.

“El Bienvenidos cambió su línea editorial después del estallido social, el espacio del tiempo no estaba muy definido. Veníamos avanzando súper bien dando a conocer los temas climáticos y eso se frenó con el estallido, cuando el cambio climático tiene mucho que ver con los cambios sociales”, agregó.