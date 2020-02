“Pidió que nadie lo mirara”: Denise Rosenthal desclasificó actitud de Adam Levine en Viña 2020

Denise Rosenthal causó revuelo con un comentario que realizó en su cuenta de Twitter respecto al vocalista de Maroon 5, Adam Levine.

Ocurrió minutos después de que la banda californiana abandonara el escenario de la Quinta Vergara tras aproximadamente una hora de show, donde cantaron 15 canciones incluyendo éxitos como “She Will Be Loved”, “This Love” y “Girls Like You”.

Pese al revuelo que causaron en el recinto viñamarino, redes sociales cuestionaron la actitud del cantante, quien se mostró desganado arriba del escenario, además de molestarse en varias oportunidades con el equipo técnico.

Una vez finalizado el show, en Twitter buscaban que Denise Rosenthal lograra sacarse una foto con los norteamericanos, lo que finalmente no llegó a puerto debido a la actitud que tuvo Adam Levine. Es que la misma cantante dio cuenta de que “llegó aquí como 25 minutos tarde, y pidió que nadie lo mirara a la cara, que se dieran vuelta hacia la pared”, por lo que la petición de sus seguidores sería imposible.

Su tuit causó tal revuelo que superó los más de tres mil retuits y los seis mil “likes”. Ante esto, acotó: “Me van a retar y ahora va a ser más noticia eso que mi show de mañana. Pucha [email protected] se me salió. Déjenla entre [email protected] no más”.

Llegó aquí como 25 minutos tarde, y pidió que nadie lo mirara a la cara, que se dieran vuelta hacia la pared, 🙄🤷🏽‍♀️ — Denise Rosenthal (@NissRosenthal) February 28, 2020