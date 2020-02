VIDEO | “Yo no voy a Plaza Italia”: el cruce entre Checho Hirane y Rafael Cavada por las protestas

El humorista Checho Hirane protagonizó un tenso cruce con el periodista Rafael Cavada, con quien discutió sobre la rutina de Stefan Kramer y la violencia en las protestas en Plaza Italia.

Durante un contacto con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, el locutor de Radio Agricultura rechazó que el imitador haya hablado de la “primera línea” durante su rutina en el Festival de Viña del Mar, asegurando que con ello estaba validando la violencia.

El argumento fue rebatido por el panelista del programa matinal, quien ha participado en la cobertura de las manifestaciones desde octubre, y quien expuso otro punto de vista sobre el asunto.

“La ‘primera línea’ se entiende como el grupo de manifestantes que se enfrenta con carabineros para que carabineros no repriman a los manifestantes. Esa es la ‘primera línea’ en Plaza Italia. Yo le he reporteado casi todos los viernes desde que partió esto”, señaló Cavada.

Ante esto, Hirane lo interrumpió afirmando que era una “interpretación” del reportero. “No, eso es lo que yo veo. Que la ‘primera línea’ son saqueadores es una interpretación”, respondió el aludido.

“O sea, lo mío es una interpretación y lo tuyo es la verdad. ¡Pero que soberbia intelectual, por Dios!”, expresó el conductor radial con una risa irónica.

Tras esto, Cavada le preguntó a Checho Hirane si alguna vez ha ido a la “zona cero” de las manifestaciones en Santiago, ubicada en las cercanías de Plaza Baquedano.

“No. Yo no voy a Plaza Italia por seguridad personal, porque oye, soy cómico pero no gil. Tengo una posición política que no está de acuerdo con eso. ¿Me voy a ir a meter a Plaza Italia para qué? Tú sabes que hay un sector que muy intolerante con la gente que piensa distinto”, expresó.