VIDEO – Checho Hirane recordó su amistad con Felipe Camiroaga: “Llegaba a mi casa a comer”

8 de Septiembre de 2023

En el programa El Purgatorio, el comediante incluso aseguró que estuvo a punto de subirse al Casa 212 que se estrelló en Juan Fernández.

Compartir

En un nuevo episodio de El Purgatorio, la noche de este jueves, el comediante Checho Hirane desclasificó la amistad que mantuvo con Felipe Camiroaga.

Fue durante la sección “Pregunta del mortal”, el también locutor de Radio Agricultura confesó que estuvo a solo horas de subirse al Casa 212 que se estrelló en el archipiélago de Juan Fernández en 2012, donde falleció el animador de TVN junto a otras 20 personas, entre las que también estaba Felipe Cubillos.

“Sí, efectivamente. No lo he contado mucho, pero Felipe Cubillos era panelista de mi programa y desde que él formó Desafío Levantemos Chile me incorporó y en esa oportunidad me invitó a ir en ese avión“, contó.

En ese sentido, contó que “paralelamente un amigo de nosotros estaba organizando un campeonato de golf en la nieve, una cosa bien curiosa, y él necesitaba figuras que fuera a ese campeonato porque lo estaba organizando”.

Junto al fallecido director de TV, Bibiano Castelló, habían aceptado la invitación, hasta que se enteraron de la desaparición del avión el 2 de septiembre.

“La noticia empezó a salir que el avión estaba perdido, yo me entero, llamo a Bibiano y le digo ¿Bibiano será cierto esta cuestión? y me dice sí, voy bajando y ahí vino todo el desastre, la verdad que yo viví el tema con mucho dolor porque murieron dos grandes amigos míos“, relató.

Su amistado con Felipe Camiroaga

En relación a su amistado con Felipe Camiroaga, Checho Hirane comentó que el fallecido animador “era muy amigo mío, era de los que llegaba a mi casa a comer comida árabe“.

“Era muy de compartir con mi familia, mis hijos le habían puesto Felipe a un perro y él le puso Checho a uno suyo”, indicó.