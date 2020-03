Banco Mundial destina más de 12 mil millones de dólares para frenar el coronavirus

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial anunciaron un paquete de contingencia de 12 mil millones de dólares para que los países más pobres, que han sido afectados por el coronavirus, puedan frenar su propagación.

“Estamos trabajando para dar una respuesta rápida y flexible, basada en las necesidades de los países para hacer frente a la propagación del COVID-19. Esto incluye financiación de emergencia, asesoría en las políticas y asistencia técnica”, señaló el presidente del Banco Mundial, David Malpass.

El objetivo de este aporte es reforzar los sistemas de salud de países en vías de desarrollo y frenar así una epidemia mayor, que afecta tanto en el plano sanitario como en el económico.

Asimismo, el Banco Mundial aseguró que dará prioridad a los países más pobres y a las naciones de alto riesgo y con poca capacidad de hacer frente a la epidemia, que hasta el día de hoy, ha dejado más de 90.000 infectados en todo el mundo y más de 3 mil fallecidos.

“El punto es que hay que moverse rápido. La rapidez es necesaria para salvar vidas”, dijo Malpass e indicó además que el Banco Mundial podrá aportar experiencia en el manejo de crisis anteriores como el brote de Ébola y de Zika.

“A medida que la propagación del coronavirus y su impacto continúa evolucionando, el Banco Mundial va a adaptar su enfoque y los recursos necesarios”, agregó.

Today, @DavidMalpassWBG announced an initial World Bank Group package of up to $12 billion in immediate support for countries coping with #COVID19. This package will include emergency financing, policy advice, and technical assistance. Read more here: https://t.co/Ng3yKS44fj pic.twitter.com/P0RlrZlk8T

