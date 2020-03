Chris Carpentier anticipa lo que será MasterChef Celebrity: “La cocina no es una moda, es una necesidad”

Este domingo 8 de marzo llega a las pantallas de Canal 13 el primer episodio de MasterChef Celebrity, el que pondrá a prueba a 18 personalidades del espectáculo ante el jurado compuesto por Fernanda Fuentes, Jorge Rausch y Chris Carpentier.

Es, precisamente, éste último que, en conversación con EL DÍNAMO, adelantó lo que será este nuevo ciclo del popular programa culinario del ex canal católico. “Vamos a ser igual de rigurosos que siempre, pero entendiendo la contingencia queremos entretener pero educar”, sostuvo el chef.

– Hace tiempo que la gente venía exigiendo una versión VIP, ¿por qué se decide apostar ahora por este formato?

– MasterChef tiene distintos formatos. Ya se conoce el amateur, el clásico, que es el que hacemos nosotros con casting masivo; ya conocimos el de niños o junior, este es el celebridades y hay un profesional. Después de un momento, de haber pasado por los distintos formatos, se hace este que es el que la gente pide y lo que mundialmente ocurre.

En ese sentido, detalla que “era momento, a juicio nuestro, de darle este vuelco y poder mostrar a personas que constantemente ves en otros medios, que son personalidades y reconocidos, bajo la presión de los fuegos, los sartenes, las cámaras, los delantales negros y ver cómo se comportan y cómo pueden sacar lo mejor de ellos. Pero hoy, en los platos, no en su oficio”.

– En ese caso, ¿veremos al mismo y exigente jurado en pantalla?

– Queremos que en cada capítulo la gente lo pueda pasar bien y pueda aprender, pueda replicar recetas y que nuestros participantes aprendan, aprendan y aprendan. Como es una competencia y se evalúa cada plato, lamentablemente cuando cometas un error, te vas. Pueden esperar que vamos a ser igual de rigurosos pero no tan violentos.

Chris Carpentier ya lleva cuatro temporadas de MasterChef en el cuerpo, y desde la última tomó el rol de conductor luego de que se decidiera prescindir de la función que ocupó Diana Bolocco.

Esta será la primera vez con personajes famosos, por lo que las expectativas ya son altas por parte de los televidentes. Ante esto, el chef sostiene que “cuando entras a una cocina, entras a un terreno común. Puede entrar Leonardo Di Caprio, puede entrar algún participante de aquí o un amateur o un junior y se comportan muy parecidos. Lo que ocurre en la cocina, es que es un mundo donde la cancha es muy pareja, puede cocinar el papá con el hijo, y vas a poder conocer a cada una de estas celebridades desde su realidad”.

“Por ahí se les va a salir un garabato cuando se quemen o cuando se corten, cuando algo no les resulte y se frustren, cuando estén contentos, suban al balcón y celebren. Esa es la gracia que tiene, que dentro del estudio, después de un rato entran a una dinámica donde son realmente ellos. Tú vas a ver a las personas detrás de los personajes”, manifiesta.

– En el último año, los programas de cocina se tomaron la parrilla de los canales. CHV apostó por Bake Off y El Discípulo del Chef, Canal 13 se mantiene con MasterChef y TVN también ya prepara su retorno a este tipo de espacio. ¿Es el gran triunfo de la cocina en TV?

– La cocina es algo que no es una moda, es una necesidad. Tenemos que comer a una hora del día y alguien tiene que preparar eso, o comprarlo. Eso creo que es lo más importante hoy día, la cocina vino para quedarse, crece y crece en términos audiovisuales, y además son exitosos: El Discípulo del Chef tuvo buen rating, MasterChef tuvo buen rating, Top Chef tuvo buen rating y los programas del cable tienen buen rating. Mira 13C, cada día sale un formato nuevo y un programa distinto, la gente consume mucho. Cada día hay más locales gourmet, también hay consciencia por comprar productos orgánicos. Hace cinco o seis años atrás nadie conocía lo que era el gluten, la lactosa, los celiacos, los veganos, etc.

“Lo que está pasando con la cocina no es una moda, sino una forma de vivir y necesitas educarte y aprender y eso te lo dan los programas”, cerró.

En esta oportunidad, quienes se enfrentarán en las cocinas de MasterChef Celebrity serán Ignacia Allamand, Patricio Torres, Soa Ledy, Leo Caprile, Steffi Méndez, Carlos Zárate, Daniela Palavecino, Nacho Pop, Pablito Ruiz, Betsy Camino, César Campos, Marcelo Marocchino, Botota Fox, Adriano Castillo, Grimanesa Jiménez, Rocío Marengo, Natalia Ducó y ‘El Ranty’.