Anoche, Teresita Commentz protagonizó un emotivo momento en la teleserie nocturna de Mega, 100 Días Para Enamorarse, luego de que su personaje, Marti, decidiera dar un importante paso en su transición: cortar su larga cabellera.

Pese a que muchos podrían haber pensado que la joven actriz utilizaría una peluca, lo cierto es que quiso vivir el proceso de lleno, por lo que hace unas semanas fue cuando realizó el drástico cambio de look para la producción.

En su cuenta de Instagram detalló que “durante más de un mes tuve que estar oculta en redes sociales, no pude mostrar nada… (Fue muy difícil) Pero hoy llego el día y quiero contarles acerca de eso”.

“El 26 de febrero cerre un ciclo, y comenzó otro. Tenia miedo, nervio, no sabia cómo me vería, lo que diría la gente, que llegaran comentarios malos , no quería… Era mi pelo, algo que para [email protected] los que me conocen saben que era muy importante. Sentía que finalmente era lo que me identificaba, lo que me marcaba… Lo que me hacía ser yo, me daba miedo no gustarme con el pelo así… Pero claramente estaba equivocada”, continuó.

Así, en un registro, documentó todo el proceso que se llevó a cabo en ese entonces junto a su peluquero personal, su familia y sus compañeros de elenco, Luz Valdivieso y Sebastián Layseca.

En el episodio de anoche de la teleserie de Mega, Teresita Commentz debutó con el cambio de look para darle la bienvenida a Martín.