Luz Valdivieso e historia trans en teleserie de Mega: “Me siento súper orgullosa”

En 100 Días Para Enamorarse, Luz Valdivieso interpreta a Antonia, la madre de Martina (Teresita Commentz), quien hace unas semanas tuvo que enfrentar a su hija en el momento más complicado de su vida: asumirse como una persona trans. Desde entonces decidió acompañarla en este proceso que, en su capítulo de la noche del lunes, vivió un momento importante en su transición: el corte de pelo.

La joven actriz se sometió al radical cambio de look que comenzó con la grabación de la escena junto a Valdivieso y María Elena Swett y que, posteriormente, derivó a un corte de pelo completo con el que dejó atrás su larga cabellera y que ocultó desde fines de febrero.

En conversación con EL DÍNAMO, Luz Valdivieso aseguró que llevar a la pantalla esta historia ha sido “un orgullo tremendo, porque nosotros estamos acostumbrados como actores de teleserie a entretener, fundamentalmente, que es una tremenda labor, no es nada de fácil. Pero cuando nos toca hacer algo así como esto, que podemos ser un aporte a una comunidad tan discriminada como la comunidad transgénero y visibilizar un tema como éste, nos hace sentir súper orgullosas, como teleserie, como actrices, como producción. Es un orgullo”.

– ¿Te habías adentrado en este tema anteriormente?

– A mí personalmente, el tema de los niñes trans es uno que me conmueve profundamente, porque vivir una niñez en la que no te sientes cómodo desde que tienes conciencia, que te asignen un sexo que no te corresponde al nacer, me conmueve profundamente.

En ese sentido, la actriz agrega que “es súper importante que visibilicemos a nivel de sociedad y que entendamos qué significa una infancia triste, desconcertante en la que los niñes no saben por qué les gusta lo contrario, por qué no se sienten cómodos con su cuerpo, con uno mismo, es súper complejo. No es una decisión, a diferencia de otros procesos -sin querer comparar- que se viven en la adolescencia como el despertar sexual, cuando eres un poco más grande; en el caso de los niñes trans es tu identidad de género la que está cuestionada, la que está mal asignada”.

“Además, hay una alta tasa de suicidios de niñes trans, nos adentramos mucho en ese tema gracias a la Fundación Selenna. Es súper triste y doloroso”, agregó.

– ¿Cómo fue el trabajo que realizaron en conjunto con la Fundación Selenna?

– Fue súper bacán, fue maravilloso la ayuda de elles, que hablan siempre con lenguaje inclusivo y eso fue súper difícil para nosotros porque no estamos acostumbrados. Escuchamos muchos testimonios de niñes y de mamás también. Es súper bonito cómo el niñe es feliz en la medida de que su familia lo acepta, lo acoge, lo acompaña, transita con él.

Fue precisamente con ellos que también aprendieron que pese a que este proceso es “súper familiar”, lo más difícil viene después con la discriminación. “Cuando tu familia te acepta ya no hay problemas en la casa. Después de todo lo que han sufrido por algo que no elegiste, te tienes que enfrentar a una sociedad que no te acepta… Es demasiado”, afirmó Valdivieso.

El radical cambio de look de Commentz

En el episodio de este lunes, la historia trans de 100 Días Para Enamorarse vivió un importante momento cuando Martina se presentó oficialmente como Martín, escena que para Luz Valdivieso fue “súper emocionante. La verdad es que hay momentos en el que uno no se emociona desde el personaje, sino que desde la actriz y fue súper bonito, porque por un lado para la Tere fue súper difícil cortarse el pelo, ella tiene 18 años y no es fácil sacarse su pelo largo para un personaje”.

“Había una mezcla de emociones, ella tenía pena, tenía miedo, pero también estábamos súper orgullosas de lo que estábamos haciendo. Le decía al oído que lo estaba haciendo por todos los chiques trans de Chile y eso nos hacía llorar mucho más”, contó.

Además, confidenció que “yo le corté el pelo de verdad en la escena, algunas mechas, porque ella quería guardar su pelo, entonces había que tener cuidado con lo que tenía que cortar y lo que no, pero una vez que terminamos estaba el peluquero con la tijera esperando para hacer el corte final”.

“Fue, imagínate, intenso. La Tere fue súper valiente. Yo estoy acostumbrada a cortarme el pelo porque soy actriz y no me importa, pero la Tere tiene 18 años y, además, no todas las actrices se atreven a cortarse el pelo”, continuó.

– ¿Qué consejos le diste tu desde tu experiencia como actriz?

– Lo único que le dije fue que si ella quería ser una actriz de verdad, esta era una gran oportunidad y tenía que aprovechar este personaje, porque era un regalo y se la tiene que jugar a concho y ese es el camino que quiso seguir y no tuvo dudas la verdad.

Respecto al recibimiento que ha tenido la historia trans en los televidentes, Luz Valdivieso recalca que “ha sido bacán. La gente de la Fundación, las mamás de niñes que han transitado, me mandan pantallazos de comentarios y nos dicen como ‘al fin se ve en la TV una historia real, lo mismo que viví yo’”.

“Me siento súper orgullosa y pagada por el público. Con un comentario que me llegue de una persona que haya vivido esto y me diga ‘Luz, me representaste’, con eso, creo que el trabajo está hecho”, cerró.