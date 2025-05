PAES de Invierno, claves y consejos para aprovechar esta segunda oportunidad

Rendir una prueba de admisión universitaria no es fácil. Menos aún si se arrastra la presión de intentarlo por segunda vez. Pero ahí es donde la PAES de Invierno aparece como una segunda oportunidad real, enfocada exclusivamente en personas egresadas de enseñanza media que buscan mejorar uno o más puntajes para el proceso de admisión 2025.

La PAES de Invierno se rendirá los días 17, 18 y 19 de junio de 2025, y está dirigida exclusivamente a personas que ya egresaron de enseñanza media. Esta prueba permite rendir solo los instrumentos que se quieran mejorar, y los puntajes obtenidos pueden combinarse con los de la PAES regular de diciembre para postular al proceso de admisión 2025. Esta modalidad, que se implementa desde 2022, busca ofrecer una alternativa más flexible, especialmente útil para quienes buscan subir su puntaje sin tener que esperar un año completo.

“Esta prueba permite rendir solo aquellas pruebas en las que las que necesitas mejorar o subir el puntaje. Es una excelente alternativa, porque puedes combinar los mejores puntajes de hasta cuatro pruebas rendidas en dos procesos consecutivos”, explica Karem Ramírez, coordinadora académica del Preuniversitario de la Universidad Andrés Bello (PREUNAB).

Así, por ejemplo, si a alguien no le fue bien en diciembre en Competencia Matemática 1, puede concentrar su preparación ahora exclusivamente en esa prueba.

Este sistema también es una buena noticia en términos emocionales. Disminuye la ansiedad y permite que los estudiantes se enfrenten a la admisión con una perspectiva más estratégica. “Pensando en el estudiante, se han facilitado mucho las condiciones respecto a lo que existía antes. Hoy el proceso es más flexible y menos angustiante”, agrega Ramírez.

Y no es casualidad el creciente interés por esta opción. Este 2025 se inscribieron 32.017 personas para rendir la PAES de Invierno, y según cifras internas de la UNAB, un 54% de los matriculados en pregrado diurno corresponden a egresados de años anteriores. Es decir, más de la mitad no viene directamente de cuarto medio. Solo el 46% corresponde a la promoción reciente.

“Nosotros lo vemos en los ensayos y actividades presenciales que hacemos: hay cada vez más egresados que están evaluando opciones con más calma, tomándose un tiempo para decidir bien. Algunos incluso se matriculan en una carrera, pero luego se preparan para cambiarse a otra con mejor información y foco”, cuenta Ramírez.

Consejos prácticos para rendir bien la PAES de Invierno

Para quienes se preparan para esta evaluación, es clave ajustar expectativas y planificar el estudio de manera eficiente. Según Karem Ramírez, hay varios puntos que pueden marcar la diferencia:

Afianzar conocimientos en vez de abarcar todo. Si falta poco tiempo para la prueba, no es recomendable estudiar contenidos nuevos, sino fortalecer lo que ya se sabe y enfocarse en ejercitación intensiva.



en vez de abarcar todo. Si falta poco tiempo para la prueba, no es recomendable estudiar contenidos nuevos, sino fortalecer lo que ya se sabe y enfocarse en ejercitación intensiva. Familiarizarse con el tipo de preguntas y los tiempos. Cada prueba tiene tiempos específicos, por lo que es importante practicar con simulacros para desarrollar estrategias. “Hay preguntas de exclusión que pueden confundir si no se lee con atención. Es importante entrenar también la comprensión de los enunciados”, enfatiza Ramírez.



y los tiempos. Cada prueba tiene tiempos específicos, por lo que es importante practicar con simulacros para desarrollar estrategias. “Hay preguntas de exclusión que pueden confundir si no se lee con atención. Es importante entrenar también la comprensión de los enunciados”, enfatiza Ramírez. Resolver toda la prueba. Si hay una pregunta muy difícil, lo mejor es avanzar y luego volver si queda tiempo. “Dejar espacios en blanco puede jugar en contra. Hay que cubrir toda la prueba y después repasar”, sugiere.

Desde el PREUNAB también enfatizan el uso de plataformas de estudio como preunab.cl, que ofrecen ensayos, ejercicios, quizzes y retroalimentación constante 1:1. Según Ramírez, “lo más buscado por los estudiantes son instancias para ejercitar, rendir ensayos y detectar a tiempo las debilidades para enfocarse en ellas”.

En cuanto a la preparación emocional, no se puede dejar de lado. “Es importante apoyarse en redes de confianza: familia, profesores, amistades. Sentirse contenido ayuda mucho. Y también recordar que esta prueba no define todo el futuro académico. Si no resulta ahora, hay otra oportunidad más adelante”, apunta Ramírez.

¿Vale la pena rendir la PAES de Invierno?

Desde su implementación en 2022, esta prueba ha ido consolidándose como un recurso válido para quienes no se conforman con un resultado anterior y buscan mejorar con foco.

En este sentido es que tiene un valor estratégico: quienes ya saben qué carrera quieren estudiar, pueden revisar qué pruebas son requisito y enfocarse solo en ellas. “Hoy muchas carreras están pidiendo Matemática 2, por ejemplo. Y si no la inscribiste, ya no puedes hacerlo. Por eso la recomendación es clara: mejor inscribir todas las pruebas posibles, y si no las das todas, no pasa nada. Pero si no la inscribes, no hay vuelta atrás”, recuerda Ramírez.