Golpe a Tesorería: Contraloría revoca retención de devolución de impuestos para pagar deudas del CAE

No obstante, desde Contraloría dejaron en claro que “el dictamen no altera la facultad de Tesorería General para compensar deudas CAE con créditos fiscales”.

AGENCIA UNO

Un duro golpe recibió la Tesorería General de la República (TGR) en su labor de cobro de las deudas que mantienen los contribuyentes por el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Esto, ya que luego que una trabajadora independiente presentara un requerimiento ante la Contraloría General de la República, la cual revocó la retención que concretó de su devolución de impuesto a la renta correspondiente al 2023 para compensar su obligación con el CAE.

Según consignó Emol, la contribuyente puntualizó que los dineros retenidos de sus boletas de honorarios corresponden a servicios entregados a la Municipalidad de Chonchi, los cuales estaban destinados a sus cotizaciones previsionales obligatorias.

Ante esto, la trabajadora debió recurrir a otros recursos para hacer frente a los dineros que le retuvo la Tesorería. En vista de esto, Contraloría revocó esta retención y ordenó al organismo a devolver los montos.

Desde Contraloría puntualizaron que “este caso es muy particular y tuvo relación con una situación puntual que consideró el monto a devolver a la recurrente como una devolución de impuestos, y no como un pago de cotizaciones previsionales”,.

No obstante, dejaron en claro que “el dictamen no altera la facultad de Tesorería General para compensar deudas CAE con créditos fiscales”.