Del italiano al “a lo pobre”: el completo chileno reinventa su historia sin perder su esencia

● El clásico, que pasó de ser un antojo de último minuto a un verdadero emblema de la gastronomía chilena, sigue escribiendo nuevas versiones. Este año, en el marco de la conmemoración de su día, se lanzó un nuevo recetario que busca llevar esta preparación a nuevos formatos, sin perder su identidad.

Pocas comidas tienen en Chile la capacidad de cruzar generaciones, horarios y contextos como el completo. Está en celebraciones familiares, reuniones entre amigos, salidas improvisadas y antojos de último minuto. Su vigencia parece responder a una mezcla difícil de replicar: simpleza, sabor y una capacidad casi natural para adaptarse a distintas épocas y gustos.

Esa transversalidad incluso comenzó a resonar fuera del país. Este año, el completo chileno en su versión italiano fue reconocido por Taste Atlas como el mejor hot dog de Latinoamérica, un reconocimiento que lo posicionó como una de las preparaciones más representativas de la cultura gastronómica local.

Por esta razón y en la antesala del Día del Completo, San Jorge decidió tomar ese clásico conocido por todos y explorar nuevas posibilidades. La marca presentó un recetario desarrollado junto a la cocinera y comunicadora gastronómica Dalal Halabí, en La Vega Central, uno de los espacios más representativos de la cultura gastronómica chilena.

La propuesta reúne distintas formas de preparar completos, mezclando recetas tradicionales nacionales con versiones que buscan reinterpretar esta preparación desde nuevas miradas culinarias. Entre ellas aparecen un completo tipo “a lo pobre”, una reinterpretación del italiano con queso y una versión picante, demostrando que incluso los íconos gastronómicos pueden seguir evolucionando.

“El completo no se toca, se reinventa. Sigue siendo un ícono de nuestra cultura gastronómica, cercano, versátil y capaz de adaptarse a todos los gustos sin perder su esencia. Con este recetario quisimos llevarlo un paso más allá, explorando nuevas formas de disfrutarlo sin perder ese vínculo tan propio con las personas”, comentó Dalal Halabí.

Porque si el completo llegó a Taste Atlas, también es porque nunca dejó de estar en la mesa chilena manteniendo viva su historia y reinventándose pero sin perder su identidad, que hace parte de la idiosincrasia local.

“En San Jorge quisimos relevar lo que el completo representa para quienes viven en Chile: una preparación transversal, profundamente ligada a nuestras costumbres y a esos momentos simples en que la comida reúne y acompaña. Desde ahí buscamos conectar con ese vínculo que lo mantiene como un clásico en el país”, señaló Daniela Tapia, subgerente de Marketing de San Jorge.

Su vigencia también se refleja en los números: según Activa Research, 93,4% de las personas consume cecinas en Chile y las salchichas son el producto preferido. En ese mapa, San Jorge aparece como la marca de cecinas más elegida del país y como una de las principales marcas de alimentos en Chile, mientras el completo se mantiene como su preparación estrella