¡Atención, fonderos! Cómo detectar billetes falsos ante el aumento del uso de efectivo en Fiestas Patrias

Durante septiembre, la demanda de efectivo aumenta hasta en un 50%, según el Banco Central, debido al pago de aguinaldos, el turismo y el incremento de compras en ferias y fondas.

Con la llegada de las Fiestas Patrias, el comercio local y especialmente las fondas experimentan un aumento significativo en el uso de dinero en efectivo, por lo que es clave saber detectar los billetes falsos.

En ese contexto, es habitual que durante las celebraciones dieciocheras, exista una alta alta probabilidad que circulen billetes falsificados, lo que puede generar pérdidas importantes para emprendedores, fonderos y pequeños comerciantes que reciben pagos rápidos en medio del alto flujo de clientes.

Ante este escenario, las autoridades y el Banco Central reiteraron el llamado a tomar precauciones y a familiarizarse con las medidas de seguridad que tienen los billetes.

Reconocer detalles como marcas de agua, hilos de seguridad y relieves al tacto puede marcar la diferencia entre aceptar un pago legítimo o ser víctima de una estafa. Además, se recomienda contar con herramientas simples como lápices detectores o luz ultravioleta, especialmente en puntos de venta con alta rotación de efectivo.

Cómo detectar billetes falsos ante el aumento del uso de efectivo en Fiestas Patrias