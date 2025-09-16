¡Atención, fonderos! Cómo detectar billetes falsos ante el aumento del uso de efectivo en Fiestas Patrias

Con la llegada de las Fiestas Patrias, el comercio local y especialmente las fondas experimentan un aumento significativo en el uso de dinero en efectivo, por lo que es clave saber detectar los billetes falsos.
En ese contexto, es habitual que durante las celebraciones dieciocheras, exista una alta alta probabilidad que circulen billetes falsificados, lo que puede generar pérdidas importantes para emprendedores, fonderos y pequeños comerciantes que reciben pagos rápidos en medio del alto flujo de clientes.
Ante este escenario, las autoridades y el Banco Central reiteraron el llamado a tomar precauciones y a familiarizarse con las medidas de seguridad que tienen los billetes.
Reconocer detalles como marcas de agua, hilos de seguridad y relieves al tacto puede marcar la diferencia entre aceptar un pago legítimo o ser víctima de una estafa. Además, se recomienda contar con herramientas simples como lápices detectores o luz ultravioleta, especialmente en puntos de venta con alta rotación de efectivo.
Cómo detectar billetes falsos ante el aumento del uso de efectivo en Fiestas Patrias
- Revisa el relieve al tacto: Pasa los dedos por el billete. Los originales tienen relieves en zonas como los retratos, números y textos. Los falsos suelen ser más lisos.
- Mira la marca de agua: Al poner el billete contra la luz, debe aparecer un retrato tenue y nítido del personaje del billete, visible por ambos lados.
- Verifica el hilo de seguridad: Es una banda que atraviesa verticalmente el billete. En los originales, el hilo se ve a contraluz con texto o figuras visibles.
- Observa el número que cambia de color: Algunos billetes (como los de $10.000 y $20.000) tienen un número que cambia de color al mover el billete. Si no cambia, desconfía.
- Usa luz ultravioleta (UV): Bajo esta luz, los billetes verdaderos revelan fibras fluorescentes y marcas invisibles al ojo desnudo. Los falsos no brillan igual o no muestran estas señales.
- Chequea la impresión nítida: Los billetes auténticos tienen líneas y bordes bien definidos. Si ves impresiones borrosas o mal alineadas, podría ser falso.
- Examina los microtextos: Usa una lupa para revisar los textos muy pequeños. En los billetes reales, están perfectamente impresos; en los falsos, suelen verse borrosos o ilegibles.
- Dobla y escucha: El papel de los billetes verdaderos tiene un sonido y textura característicos. Si es muy blando o plástico, podría ser una imitación.
- Compara con uno verdadero: Si tienes dudas, compáralo con un billete del mismo valor que sabes que es auténtico. Las diferencias suelen notarse rápidamente.
- Descarga la app del Banco Central: Existen aplicaciones oficiales como la del Banco Central de Chile que te enseñan con imágenes y videos cómo verificar cada denominación.