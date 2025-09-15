Con la llegada de las Fiestas Patrias, también se incrementa el movimiento en el comercio y las transacciones financieras, por lo que es clave que cuides tu bolsillo de los fraudes y robos.
Solo en septiembre, se estima que se realizarán más de 25 millones de retiros en cajeros automáticos y más de 450 millones de compras con tarjetas, reflejando un fuerte aumento en la actividad económica del mes.
Sin embargo, este mayor flujo de operaciones también trae consigo un incremento en los riesgos de estafas, fraudes o robos que pueden afectar tanto a las personas como a sus productos financieros. Por eso, desde la Asociación de Bancos (ABIF) y la Fiscalía hicieron un llamado a celebrar con precaución, promoviendo la campaña digital #SOSpecha, que busca fomentar el autocuidado y la prevención de delitos financieros.
Luis Opazo, gerente general de ABIF, subrayó la importancia de tomar medidas adicionales durante estas fechas. “Durante septiembre aumentan las transacciones, por lo que es clave que las personas extremen las precauciones para evitar situaciones de riesgo“.
“Con estas recomendaciones, buscamos que todos disfruten de forma segura, planificando sus finanzas con anticipación y estando atentos a cualquier situación sospechosa. Si algo parece fuera de lo normal, lo importante es sospechar y avisar a las autoridades correspondientes”, explicó.
Desde la Fiscalía, señalaron que “lo principal es actuar con cautela y evitar continuar con una operación si esta parece sospechosa. En caso de ser víctima de un fraude, es fundamental hacer la denuncia de inmediato. La participación activa de la ciudadanía es esencial para prevenir y detener este tipo de delitos”.
Cuida tu bolsillo estas Fiestas Patrias: 10 consejos para protegerte de fraudes y robos
- Al retirar dinero del cajero automático revisa bien las condiciones del dispositivo y su entorno. #SOSpecha si ves a alguien muy cerca o algo extraño añadido/suelto o no habitual al dispositivo.
- Al pagar nunca pierdas de vista tu tarjeta y jamás la entregues a personas desconocidas. #SOSpecha: si la máquina no funciona, ten siempre control sobre lo que pagas, activa tus notificaciones de pago/giro.
- Nunca compartas tus claves de acceso, ni los dispositivos que utilizas para validar acceso o transacciones. #SOSpecha: de las redes WIFI gratis.
- Si ves un código QR en la calle o impreso sin contexto, #SOSpecha. Puede llevarte a sitios inseguros. Escanea solo en lugares confiables y nunca ingreses datos sensibles al escanear un código QR desconocido.
- Si recibes una llamada de un supuesto ejecutivo bancario o supuesto regulador que te apura a tomar acciones urgentes, como anular una transacción o un crédito, y solicitando tus claves, #SOSpecha. Corta de inmediato y contacta directamente al banco o institución a través de sus canales oficiales.
- Si extravías o te roban tu celular u otro dispositivo electrónico, #SOSpecha. Llama inmediatamente a tu banco para bloquear tus productos y también a tu compañía de teléfono para bloquear tu número y teléfono.
- Si detectas movimientos sospechosos o desconocidos con tu tarjeta de crédito /debito, #SOSpecha y bloquéala inmediatamente llamando a tu banco.
- Si te piden claves o códigos de autorización por mensaje, correo o llamada, #SOSpecha. Los bancos nunca te enviarán un link o te llamarán para pedirte esta información confidencial.
- Si algo te parece extraño, en tu pc o teléfono, probablemente lo sea. #SOSpecha. Verifica disponer de antivirus y actualización de las aplicaciones, de modo de no estar expuesto.
- Si pierdes señal en tu teléfono. #SOSpecha. Tu número telefónico podría estar siendo utilizada por delincuentes y comprometer su seguridad.