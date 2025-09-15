Solo en septiembre, se estima que se realizarán más de 25 millones de retiros en cajeros automáticos y más de 450 millones de compras con tarjetas,

Con la llegada de las Fiestas Patrias, también se incrementa el movimiento en el comercio y las transacciones financieras, por lo que es clave que cuides tu bolsillo de los fraudes y robos.

Solo en septiembre, se estima que se realizarán más de 25 millones de retiros en cajeros automáticos y más de 450 millones de compras con tarjetas, reflejando un fuerte aumento en la actividad económica del mes.

Sin embargo, este mayor flujo de operaciones también trae consigo un incremento en los riesgos de estafas, fraudes o robos que pueden afectar tanto a las personas como a sus productos financieros. Por eso, desde la Asociación de Bancos (ABIF) y la Fiscalía hicieron un llamado a celebrar con precaución, promoviendo la campaña digital #SOSpecha, que busca fomentar el autocuidado y la prevención de delitos financieros.

Luis Opazo, gerente general de ABIF, subrayó la importancia de tomar medidas adicionales durante estas fechas. “Durante septiembre aumentan las transacciones, por lo que es clave que las personas extremen las precauciones para evitar situaciones de riesgo“.

“Con estas recomendaciones, buscamos que todos disfruten de forma segura, planificando sus finanzas con anticipación y estando atentos a cualquier situación sospechosa. Si algo parece fuera de lo normal, lo importante es sospechar y avisar a las autoridades correspondientes”, explicó.

Desde la Fiscalía, señalaron que “lo principal es actuar con cautela y evitar continuar con una operación si esta parece sospechosa. En caso de ser víctima de un fraude, es fundamental hacer la denuncia de inmediato. La participación activa de la ciudadanía es esencial para prevenir y detener este tipo de delitos”.

Cuida tu bolsillo estas Fiestas Patrias: 10 consejos para protegerte de fraudes y robos