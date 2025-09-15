Supermercados y comercio adelantan su cierre por Fiestas Patrias: revisa los horarios del 17 de septiembre

Tradicionalmente, esta fecha se caracteriza por un mayor flujo de personas que acuden a abastecerse de alimentos, bebidas y otros productos típicos de las celebraciones.

En la previa de las Fiestas Patrias, muchos supermercados y el comercio a nivel nacional adelantarán su horario de atención para ajustarse al aumento en la demanda y a las regulaciones especiales propias de estas fechas.

Tradicionalmente, el 17 de septiembre se caracteriza por un mayor flujo de personas que acuden a abastecerse de alimentos, bebidas y otros productos típicos de las celebraciones.

Como respuesta, las cadenas de supermercados extienden su horario de apertura, abren más temprano o cierran más tarde en los días previos, con el fin de facilitar las compras y evitar aglomeraciones.

Lo principal que se debe tener en cuenta es que durante las Fiestas Patrias existen dos jornadas que están definidas por ley como feriados obligatorios e irrenunciables para todos los trabajadores del comercio. Esto significa que, por disposición legal, todos los supermercados deberán permanecer cerrados durante el 18 y 19 de septiembre.

Supermercados adelantan su cierre por Fiestas Patrias: revisa los horarios del 17 de septiembre

Jumbo:

Miércoles 17: abierto hasta las 19:00 horas.

Jueves 18 y viernes 19: Cerrado.

Santa Isabel

Miércoles 17: abierto hasta las 19:30 horas.

Jueves 18 y viernes 19: Cerrado.

Líder

Miércoles 17: abierto hasta las 19:00 horas. (Express de Líder hasta las 19:30)

Jueves 18 y viernes 19: Cerrado.

Tottus

Miércoles 17: abierto hasta las 19:00 horas. Algunos locales cerrarán a las 19:30.

Jueves 18 y viernes 19: Cerrado.

Mall Cenco

Miércoles 17 de septiembre: Abierto hasta las 20:·0 horas y la zona gastronómica hasta las 23:00 horas.

Jueves 18 y viernes 19: Cerrado.

Mall Plaza