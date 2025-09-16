La empresa Enel informó que este martes 16 de septiembre se realizarán un nuevo corte de luz en al menos 12 comunas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores específicos.
Enel explicó que estos cortes se informan con anticipación para que los vecinos puedan planificar sus actividades con tiempo y minimizar inconvenientes.
Si quieres saber si tu dirección se verá afectada por el corte, puedes consultar ingresando tu dirección en el buscador habilitado en el sitio web de Enel, disponible en ESTE ENLACE.
Además, en caso de que el corte impacte a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia comunicándose a los siguientes teléfonos: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.
Estas 12 comunas de Santiago tendrán corte de luz este martes
Huechuraba: desde las 09:00 a las 17:00 horas
Lo Barnechea: desde las 09:30 a las 10:30 horas
Vitacura: desde las 10:00 a las 16:00 horas
Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas
Recoleta: desde las 11:00 a las 17:00 horas
Santiago: desde las 10:00 a las 17:00 horas
Peñalolén: desde las 09:30 a las 13:30 horas
Ñuñoa: desde las 10:30 a las 16:30 horas
Lo Espejo: desde las 10:00 a las 13:30 horas
Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas
La Florida: desde las 10:00 a las 17:00 horas
San Ramón: desde las 10:00 a las 17:30 horas