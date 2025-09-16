Según lo informado por la empresa, el corte de energía podría durar un mínimo de siete horas en determinadas zonas.

La empresa Enel informó que este martes 16 de septiembre se realizarán un nuevo corte de luz en al menos 12 comunas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores específicos.

Enel explicó que estos cortes se informan con anticipación para que los vecinos puedan planificar sus actividades con tiempo y minimizar inconvenientes.

Si quieres saber si tu dirección se verá afectada por el corte, puedes consultar ingresando tu dirección en el buscador habilitado en el sitio web de Enel, disponible en ESTE ENLACE.

Además, en caso de que el corte impacte a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia comunicándose a los siguientes teléfonos: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Estas 12 comunas de Santiago tendrán corte de luz este martes

Huechuraba: desde las 09:00 a las 17:00 horas

Lo Barnechea: desde las 09:30 a las 10:30 horas

Vitacura: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Recoleta: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Santiago: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Peñalolén: desde las 09:30 a las 13:30 horas

Ñuñoa: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Lo Espejo: desde las 10:00 a las 13:30 horas

Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 17:00 horas

San Ramón: desde las 10:00 a las 17:30 horas