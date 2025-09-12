Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma la suspensión del servicio en nueve comunas este viernes

La interrupción del servicio podría extenderse por al menos ocho horas en algunos sectores afectados.

La empresa Enel informó que este viernes 12 de septiembre se llevará a cabo la suspensión del servicio eléctrico en nueve comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio podría extenderse por al menos ocho horas en algunos sectores afectados.

A través de su sitio web, Enel explicó que estos cortes se informan con anticipación para que los usuarios puedan tomar las medidas necesarias y planificar sus actividades con tiempo.

Si deseas saber si tu hogar se verá afectado por estas interrupciones, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel haciendo clic en ESTE ENLACE, donde podrás obtener toda la información detallada.

En caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, la empresa pone a disposición los siguientes números de contacto para solicitar asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:00 a 15:00 horas.

Recoleta: desde las 09:00 a las 10:30 horas

Independencia: desde las 15:30 a las 16:30 horas

Cerro Navia: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Peñalolén: desde las 10:30 a las 17:30 horas

San Miguel: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Maipú: desde las 10:00 a las 18:00 horas