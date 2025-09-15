Enel confirma corte de luz en en 10 comunas de Santiago este 15 de septiembre

Según detalló la compañía, los cortes podrían extenderse por hasta siete horas en algunos sectores específicos.

La empresa Enel informó que este lunes 15 de septiembre se realizarán diversos cortes de luz en al menos 10 comunas de Santiago.

Además, Enel señaló a través de su sitio web que estas interrupciones se notifican con anticipación, con el fin de que los usuarios puedan prepararse y planificar sus actividades.

Para saber si tu domicilio se verá afectado por esta medida, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en ESTE ENLACE, donde encontrarás toda la información necesaria.

Por otro lado, si la suspensión afecta a personas electrodependientes, Enel pone a disposición los siguientes números de contacto para solicitar ayuda: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Enel conforma corte de luz en en 10 comunas de Santiago este 15 de septiembre

La Reina: desde las 09:00 hasta las 15:00

La Granja: desde las 10:00 hasta las 17:00

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:30 hasta las 16:30

San Joaquín: desde las 09:30 hasta las 15:30

Macul: desde las 10:30 hasta las 17:30

Santiago: desde las 15:30 hasta las 16:30

Providencia: desde las 10:30 hasta las 16:30

Recoleta: desde las 11:30 hasta las 17:30

Maipú: desde las 14:00 hasta las 17:00

Lo Barnechea: desde las 11:30 hasta las 17:30

Enel realiza cortes de luz programados por varias razones, generalmente relacionadas con la mantención, mejora o ampliación de la red eléctrica. Entre estas se encuentran: