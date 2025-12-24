¿Cortes de luz en Nochebuena? Las comunas que se verán afectadas este miércoles 24 de diciembre

Revisa los sectores de la Región Metropolitana (RM) que sufrirán cortes de luz, los cuales se podrían extender por hasta seis horas.

Enel informó que tres comunas de la Región Metropolitana (RM) se verán afectadas por cortes de luz este miércoles 24 de diciembre.

De acuerdo a la explicación de la compañía, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados en el tendido eléctrico y en algunos sectores podría extenderse por hasta seis horas.

Para comprobar si tu hogar está dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible en HACIENDO CLIC EN ESTE LINK, donde encontrarás todos los detalles.

Los sectores de las tres comunas que tendrán cortes de luz este miércoles 24 de diciembre

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.