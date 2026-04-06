Guía para visitar la FIDAE 2026: transporte, horarios y expositores

El evento combina una exhibición comercial para profesionales y delegaciones y otra abierta al público, donde los asistentes podrán ver aviones, helicópteros y UAV en demostraciones estáticas y en vuelo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026 comenzará este martes 7 de abril, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes del sector aeronáutico, espacial y de defensa en América Latina.

Esta exhibición reúne a delegaciones civiles y militares de distintos países, además de empresas líderes de la industria, convirtiéndose en una vitrina clave para la innovación tecnológica, la cooperación internacional y el desarrollo del rubro.

El evento se desarrollará hasta el domingo 12 de abril en la Base Aérea Pudahuel, donde los asistentes podrán conocer de cerca una amplia variedad de aeronaves, incluyendo aviones, helicópteros y vehículos aéreos no tripulados (UAV). La muestra contempla exhibiciones estáticas y demostraciones en vuelo, ofreciendo una experiencia única tanto para especialistas como para el público general.

Guía práctica para visitar FIDAE 2026: transporte, horarios y expositores

Cronograma de la FIDAE 2026

La FIDAE 2026 contará con dos modalidades: una exhibición comercial y una exhibición aérea.

La muestra comercial se llevará a cabo del martes 7 al jueves 9 de abril , destinada a mayores de 18 años como plataforma de negocios.

, destinada a mayores de 18 años como plataforma de negocios. El viernes 10 de abril, la exhibición comercial estará enfocada en delegaciones y visitantes profesionales. La exhibición aérea se desarrollará el sábado 11 y domingo 12 de abril, abierta al público general.

Entradas para la FIDAE 2026

Los boletos para la exhibición comercial (del 7 al 10 de abril) tienen un valor de $35.000 y son exclusivamente para mayores de 18 años.

y son exclusivamente para mayores de 18 años. En cuanto a la exhibición aérea del sábado y domingo, que incluirá shows aéreos y atracciones terrestres, los precios son: adultos entre 12 y 59 años pagan $12.000, mientras que niños de 5 a 11 años y adultos mayores desde 60 años abonan $6.000. Los menores de 5 años tienen ingreso gratuito. Se informa que las entradas para ambos días de exhibición aérea ya están agotadas.

Catálogo de expositores

La organización puso a disposición la lista completa de expositores participantes y la ubicación de cada uno dentro de la feria, facilitando la planificación de los visitantes a la que puedes acceder HACIENDO CLIC ACÁ.

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