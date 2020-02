Maria Sharapova anuncia su retiro del tenis a los 32 años

La rusa Maria Sharapova anunció su retiro del tenis a la edad de 32 años, cerrando una carrera que estuvo llena de éxitos deportivos y mediáticos, pero también de algunas polémicas.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la ganadora de cinco Grand Slams (dos Rolland Garros, un Wimbledon, un Australia y un US Open) y ex número uno del mundo expresó sus sentimientos al dejar la actividad que desarrolló desde su infancia.

“¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo te alejas de las pistas en las que has entrenado desde niña, del deporte que amas, que te trajo lágrimas y alegrías, en el que has encontrado una familia y en el que te han apoyado aficionados desde hace 28 años? Soy nueva en esto, así que, por favor, perdonadme. Tenis, me estoy despidiendo de ti”, escribió.

El cierre de la carrera de Sharapova estuvo marcado por las constantes lesiones en una de sus rodillas, las que terminaron alejándola de las principales competencias.

Durante su carrera la rusa obtuvo la Copa Federación y medalla de plata en los Juego Olímpicos de Londres. Su peor momento lo vivió en 2016, cuando dio positivo por meldonium en un control de dopaje, lo que implicó un castigo de 2 años de suspensión, el que se redujo a 15 meses tras una apelación.

Sharapova también brilló fuera de las canchas, ya que fue una de las figuras mejores pagadas del deporte, siendo el rostro preferido de varias marcas. Durante sus meses de castigo por dopaje se dedicó al modelaje, faceta que luego pudo desarrollar en paralelo junto con el tenis.