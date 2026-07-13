Gobierno decreta Emergencia Preventiva en 10 regiones por sistema frontal de “gran intensidad y multiamenaza”

Las autoridades llamaron a la ciudadanía a prepararse con anticipación y contar con suministros para enfrentar posibles emergencias.

Ante el pronóstico de un sistema frontal de gran magnitud que impactará gran parte del territorio nacional durante los próximos días, el Gobierno decretó Emergencia Preventiva para diez regiones del país, medida que estará vigente entre el 13 y el 21 de julio, desde Atacama hasta Los Ríos.

La decisión busca reforzar la coordinación entre los organismos de emergencia y anticiparse a los efectos que podría generar este evento meteorológico, el cual contempla precipitaciones intensas, fuertes ráfagas de viento, nevadas, ventiscas y marejadas.

Gobierno decreta Emergencia Preventiva en 10 regiones por sistema frontal

El biministro Claudio Alvarado explicó que el fenómeno tendrá un importante alcance y podría extenderse por varios días.

“Estamos frente a un próximo sistema frontal que se pronostica de gran intensidad y multiamenaza, eso significa que tendremos lluvias intensas, vientos, nevadas y posibles ventiscas y también marejadas. Esto afectará principalmente entre Atacama y Biobío desde la madrugada del martes 14 hasta la noche del sábado 18 de julio”, dijo.

La autoridad advirtió además que se trata de un fenómeno de características poco habituales por su duración e intensidad.

“Estamos actuando con mucha responsabilidad y seriedad para alertas sobre las eventuales consecuencias, el objetivo no es causar temor sino un llamado a actuar con responsabilidad”, agregó.

Junto con informar la medida, el Ejecutivo hizo un llamado a la ciudadanía a adoptar acciones preventivas antes de la llegada del sistema frontal, especialmente en los hogares ubicados en las zonas que podrían verse más afectadas.

“Le pedimos a las familias la máxima precaución y preparación. Recomendamos revisar techos y canaletas, despejar acequias y tener lista mochila de emergencia para 48 a 72 horas”, declaró Alvarado.

Asimismo, la autoridad pidió prestar especial atención a las personas con mayor vulnerabilidad.

“Ante esta eventual emergencia, tratemos de cuidar siempre a nuestros adultos mayores, protegerlos, a las personas con discapacidad y a quienes viven solos”, añadió.

Como parte de las medidas preventivas, el Gobierno informó que ya se desplegaron equipos en distintas regiones y se activaron los comités de gestión del riesgo para coordinar la respuesta frente al evento meteorológico.

“El objetivo no es causar temor, sino un llamado a actuar con responsabilidad y mucha precaución. No vamos a esperar que llegue la emergencia, nos estamos anticipando”, afirmó el biministro.

Además, detalló que “Desde el primer aviso meteorológico, el gobierno se ha desplegado en terreno y ha establecido una coordinación de toda su estructura. Nos estamos adelantando para así poder llegar a tiempo. Es así como hoy tenemos 368 comités de gestión de riesgo activados“, concluyó.