Carter apunta duramente contra Vallejo por alerta sobre 40 horas: “No le doy ninguna credibilidad”

El senador se refirió al video que protagonizó la exvocera de Gobierno y afirmó que “ella hizo en su carrera la permanente alteración de la realidad”.

El senador Rodolfo Carter (Ind-REP) abordó la reaparición pública de la exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien advirtió “retrocesos” en la ley de 40 horas.

Vallejo junto a Jeannette Jara publicaron un video a través de sus redes sociales, donde aseguraron que “las 40 horas están en peligro”, debido a que el Gobierno de José Antonio Kast “quiere cambiar la forma de distribuir la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas semanales”.

En este contexto, Carter manifestó que “yo no le doy ninguna credibilidad a las palabras de la exvocera. Ella hizo en su carrera la permanente alteración de la realidad al tratar de fabricar realidades virtuales”.

En conversación con Tele13 Radio, el parlamentario añadió: “Aquí ningún Gobierno ni quiere ni va a poder volver a las 52 horas que ella plantea o 48 horas. Efectivamente ya hubo un cambio legislativo importante y también probablemente cultural, pero también es real porque no hay ningún estudio de ningún académico serio que nos diga que esto está afectando hoy día la empleabilidad de los chilenos, y particularmente jóvenes y mujeres”.

Siguiendo en esa línea, Carter expresó que “somos un país que se está haciendo cada día más caro contratar y está castigando a los dos sectores más vulnerables, mujeres y jóvenes. ¿Cómo se logra eso? Con inversión, reforma tributaria, que hoy día estamos votando de la mano del ministro Quiroz pero también haciendo más competitivo a los jóvenes”.

Tras ello, se le consultó si efectivamente no se tocará la ley de las 40 horas, a lo que el senador respondió: “Es que ni siquiera es eso. Es un tema de realidad. Es como decir no, se va a acabar la PGU, campaña de terror. Obviamente los chilenos no aceptarían una cosa así. Ahora, que hay que corregir cosas cuando están mal hechas por supuesto”.

“Y cuando se tiene que favorecer que la gente tenga empleo o sea, usted quiere tener derechos sociales con personas desempleadas para que vivan solo en el Estado no, eso yo no lo quiero. Lo que yo quiero es que las personas que realmente necesiten ayuda las ayudemos pero para eso tenemos que hacer un país próspero reforma tributaria y empleo. Eso son los códigos reales que han llevado a países de la pobreza al desarrollo y ese es el camino que hoy ha seguido Chile”, agregó.

Para cerrar, el también integrante de la Comisión de Hacienda sostuvo: “Somos testigos del viaje de Chile desde la pobreza al progreso de la dictadura a la libertad. Nos habíamos acostumbrado a ser el mejor país de América (…) Eso se detuvo hace años. Lo que se votó hoy día (proyecto de Reconstrucción) a mi juicio, y espero que lo logremos, es cambiar el curso de mediocridad de Chile para devolvernos al progreso y a la libertad”.