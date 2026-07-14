Qué se sabe del origen del choque e incendio que dejó 5 muertos en la comuna de Santiago

El hecho ocurrió en la intersección de las calles en Franklin con Santa Rosa y, a raíz del choque, los vehículos involucrados impactaron dos locales comerciales.

X.

Cinco personas murieron esta madrugada en la comuna de Santiago, luego de que la camioneta en la que se trasladaban se incendió tras chocar contra un bus de la locomoción colectiva.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles en Franklin con Santa Rosa a eso de las 05:30 horas y, a raíz del choque, ambos vehículos impactaron dos locales comerciales, en los que se inició un incendio que terminó por provocar la muerte de los ocupantes del vehículo menor.

De acuerdo con lo reportado, el conductor del bus logró salir de la máquina por sus propios medios y no presentaba heridas de consideración.

Hasta el lugar llegaron voluntarios de 11 compañías de Bomberos de la capital para combatir el siniestro generado en el sector.

El origen del choque e incendio que dejó 5 muertos

Según reportó T13, la información preliminar proporcionada por Carabineros apunta a que el choque y posterior incendio que dejó los 5 muertos se habría producido luego de que la camioneta escapó a exceso de velocidad de una fiscalización.

Lo anterior, debido a que los ocupantes del vehículo habrían estado bebiendo alcohol y escuchando música a alto volumen.

Debido a ello, la policía uniformada inició una persecución, durante la cual la camioneta no respetó una luz roja tras lo cual chocó contra un bus Red.

Como consecuencia de aquello, ambos vehículos impactaron contra dos locales comerciales, tras lo cual se inició el incendio.