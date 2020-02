Jonathan Zacaría: “Por las lesiones se me cruzó por la cabeza el retiro”

Jonathan Zacaría, lateral de Universidad de Chile, analizó durante este jueves su desempeño en el empate ante Coquimbo Unido y reconoció haber pensado dejar la actividad tras sufrir dos lesiones de gravedad (fractura de tibia y peroné y el corte de ligamento cruzado) que lo tuvieron largo tiempo fuera de las canchas.

En diálogo con la prensa en el CDA, el jugador argentino comentó su labor en una improvisada defensa en el 1-1 ante los ‘piratas’. “Obviamente era la primera vez que jugábamos juntos, pero en mi punto de vista creo que lo hicimos bastante bien. Ahora vuelve Osvaldo (González) y Luis (del Pino Mago), y Hernán verá cómo arma el equipo”, señaló.

Zacaría también se dio el tiempo para referirse a las lesiones que lo tuvieron al borde de colgar los botines. “Me tocó pasar dos lesiones graves y obviamente en los primeros meses de la segunda operación se cruzó por la cabeza el retiro. Pero siempre estuvieron mis compañeros y familia alentándome, y creo que sin ellos esto hubiera sido imposible”, dijo.

“Los primeros seis meses fueron los peores que pasé estando en la U. No me podía recuperar, no sabía lo que tenía, y en ese momento pensé en dejar todo. Pero hoy, sintiéndome bien, puedo decir que solo fue algo que se cruzó por mi cabeza”, añadió.

Respecto al momento actual, el ex Palestino indicó que “estoy trabajando para seguir estando en el equipo, pero después no pasa por mí eso. Me siento bien, confiado, y ahora volver a jugar sería muy lindo para poder seguir sumando minutos”.

De cara a lo que viene, la visita a O’Higgins, Zacaría expresó que “hoy ya estamos bien, preparando el partido para el domingo. Yo estoy contento (…) Nosotros debemos seguir trabajando y haciendo lo que nos pide el entrenador. Yo siempre dije que en la posición que me necesite el equipo trataré de dar lo mejor”.