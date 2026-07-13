Santiago Montt, el ministro que no fue: “Sigo teniendo la esperanza de trabajar en el servicio público”

El ex CEO de Andes Cooper entregó detalles de su nueva vida, tras su fallido nombramiento como ministro de Minería.

Santiago Montt se convirtió en enero pasado en el primer ministro del gobierno de José Antonio Kast en dejar el gabinete antes de asumir, luego que Los Andes Cooper, donde se desempeñaba como CEO, anunciara su nombramiento como titular de Minería, lo que provocó el enojo del mandatario electo en ese entonces y echara atrás a su designación.

A seis meses de este particular episodio, el abogado entregó detalles al Diario Financiero de su nueva vida tras su fallido arribo al Gobierno, precisando que aquello “ya es historia”, pero dejando ver que “sigo teniendo la esperanza en mi corazón de poder trabajar en el servicio público en el futuro”.

Tras renunciar como CEO de Los Andes Cooper y posteriormente no concretarse su aterrizaje al Ministerio de Minería, Montt seguirá unido al mundo privado al abrir su propio estudio jurídico, Montt y Aguilar.

Consultado sobre su no llegada al Gabinete luego del anuncio realizado por la empresa en la cual se desempeñaba, Santiago Montt puntualizó que fue una decisión política tomada por José Antonio Kast.

En esta línea, recalcó que quienes cuentan con vocación para el servicio público deben prepararse para todos los escenarios posibles: “Como dice el dicho, la política es sin llorar”.

“Las cosas son lo que son. El presidente tomó una decisión política”, reiteró el fallido ministro de Minería.

Sin embargo, Santiago Montt reconoció no estar acostumbrado a la exposición pública, luego de convertirse en uno de los principales temas de conversación en redes sociales en enero pasado.