Ante el avance de sistemas frontales y el riesgo de emergencias asociadas a lluvias intensas, Senapred llamó a la población a preparar con anticipación un kit de emergencia

Ante la llegada de un intenso sistema frontal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reforzó el llamado a las familias a contar con un kit de emergencia preparado y almacenado en un lugar seguro y de fácil acceso.

El organismo recordó que este tipo de elementos pueden ser fundamentales ante escenarios como sistemas frontales, inundaciones, incendios, terremotos u otras situaciones que puedan interrumpir servicios básicos o dificultar el acceso a ayuda durante las primeras horas.

La recomendación es contar con suministros suficientes para un período de entre 48 y 72 horas, considerando las necesidades particulares de cada integrante del hogar.

Lluvias intensas y posibles cortes: Senapred entrega claves para preparar un kit de emergencia

Uno de los elementos prioritarios es el agua potable. Se aconseja disponer de al menos dos litros por persona al día, idealmente en envases pequeños que faciliten su traslado en caso de evacuación.

También se recomienda incorporar alimentos no perecibles que puedan consumirse sin necesidad de cocción, como conservas, barras energéticas, productos deshidratados o alimentos en envases tipo tetrapack.

Dentro de los artículos esenciales deben incluirse:

Linternas con baterías adicionales o sistemas a dínamo.

Radio portátil con pilas de repuesto.

Botiquín de primeros auxilios.

Medicamentos necesarios para los integrantes de la familia.

Alcohol gel, guantes y mascarillas.

Papel higiénico, jabón y artículos de higiene personal.

Bolsas de basura.

Abrelatas manual.

Dinero en efectivo.

Copias de documentos importantes protegidas en bolsas herméticas.

Copias de llaves del hogar y vehículos.

Plan de Emergencia familiar impreso.

Desde Senapred destacaron que el contenido del kit debe ajustarse a la realidad de cada grupo familiar, considerando la presencia de niños pequeños, personas mayores, embarazadas, personas con discapacidad o integrantes que requieran cuidados especiales.