El sentido recuerdo de Carlos Caszely a su esposa durante la inauguración de su estatua en el Estadio Monumental

Carlos Humberto Caszely Garrido, ex futbolista y uno de los máximos ídolos de Colo Colo, fue homenajeado este viernes con una estatua en su honor, la que quedó instalada en el Estadio Monumental de Macul.

El reconocimiento fue gestionado por varios meses, teniendo el apoyo de hinchas y del Club Social y Deportivo (CSD) Colo Colo. Hace un año los seguidores albos habían logrado levantar un monumento en tributo a Francisco “Chamaco” Valdés, otro de los referentes del equipo.

Caszely asistió a la ceremonia de inauguración y entregó un discurso marcado por el reciente fallecimiento de su esposa María de los Ángeles Guerra, la compañera de toda su vida y uno de los pilares de su exitosa carrera deportiva.

“Una vez me dijeron qué gran mujer tienes detrás de ti, pero yo dije no, ella está al lado. Sí estuvo atrás cuando me quebraron, cuando me perdí el penal en España, cuando estaba medio caído, ella fue el 80% de mi carrera, el 90% de mi matrimonio y me hubiese gustado que estuviese acá”, expresó.

El ex seleccionado nacional agregó que “uno puede tener la compañía de los nietos de los hijos de los amigos, pero cuando cae la noche, y miras y no está, por qué y para qué. Nunca se va a saber. No tengo respuestas a todas mis preguntas. Ella sufría cuando me veía triste y se alegraba cuando me veía reír. A esa mujer, gracias”.

La estatua de Carlos Caszely

En medio de la tristeza por la muerte de su esposa, Carlos Caszely agradeció a los gestores de la estatua, la que quedó fijada en uno de los ingresos del recinto de Pedreros.

“Cuando me dijeron que me querían hacer estatuas, lo primero que hice fue pellizcarme, porque no es normal que se hagan reconocimientos en vida“, comentó el goleador chileno.

El referente colocolino valoró la gestión del presidente del CSD Colo Colo, Edmundo Valladares, aunque también hizo referencia a David Arellano, quien “fundó el club más ganador de la historia, y a partir de ahí me acuerdo de mi primer contrato, a los 15 años, o cuando llegué al Club Hípico a los 9 años, y ahí empieza un poco la historia con don Andrés Prieto y con don Pedro Morales”.