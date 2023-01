Lula llegó al velorio de Pelé en su primer viaje como presidente

3 de Enero de 2023

El mandatario llegó hasta Santos para despedir al ex futbolista, quien falleció el 29 de diciembre a los 82 años.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este martes hasta el Estadio Vila Belmiro de Santos para participar del funeral del ex futbolista Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, quien falleció este 29 de diciembre a los 82 años.

El mandatario -que lleva apenas 24 horas en el cargo- concretó así el primer viaje de su administración, cumpliendo con un compromiso que había adquirido justo después que se informara del deceso de “O Rei”.

Visiblemente emocionado, Lula entregó las condolencias a la viuda Marcia Aoki y a los hijos del tricampeón del Mundo. Además se unió a ellos en un rezo por el descanso eterno del astro del fútbol internacional.

El funeral de Pelé

Tras la visita del presidente Lula da Silva, el cuerpo de Pelé fue sacado desde el estadio de Santos, para dar inicio a una despedida masiva junto a los hinchas por las calles de la ciudad.

Uno de los momentos más especiales del recorrido se vivió cuando el féretro pasó por el frente de la casa de Celeste Arantes, la madre del ex jugador. La mujer de 100 años de edad no apareció por el balcón debido a su delicado estado de salud. De hecho familiares señalaron que ella aún no se ha enterado de la muerte de su hijo.

Luego del recorrido callejero, el cuerpo de Edson Arantes do Nascimento será llevado a su sepultura definitiva en el cementerio vertical Memorial Necrópolis Ecuménica. El lugar fue elegido por el propio ex seleccionado brasileño debido a que, según él, transmitía “paz espiritual y tranquilidad”.