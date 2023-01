Cambio de club: Ronnie Fernández dijo adiós a la U y se despidió con duros descargos

11 de Enero de 2023

Ronnie Fernández se fue con polémica de Universidad de Chile y defenderá su quinta camiseta fuera del país.

Es oficial. Ronnie Fernández dejó la Universidad de Chile y asumió en nuevo club, el Bolívar de La Paz, el quinto equipo que defiende en el extranjero.

El delantero puntarenense de 31 años se fue del conjunto estudiantil con una producción de cinco goles, ocho tarjetas amarillas y 2.243 minutos disputados en 26 presentaciones oficiales.

Ronnie Fernández regresó al equipo de boliviano después de desempeñarse en 2017 con esta camiseta. Pero antes del adiós del club universitario, donde fue capitán, se dio un tiempo para agradecer el tiempo que pasó en el Centro Deportivo Azul (CDA) y descargarse tras varias polémicas.

Mientras la Universidad de Chile luchaba por no descender, como ha pasado durante el último lustro, el atacante y el arquero Cristóbal Campos se distanciaron después de un fuerte encontrón en uno de los entrenamientos el cual llegó a los golpes. La situación profundizó la crisis deportiva e institucional, sin embargo, en el fin de la temporada pudieron asegurar la permanencia en Primera División.

Uno de los mensajes de Ronnie Fernández en su salida del cuadro universitario fue el siguiente: “Cuando tuvimos que ser fuertes lo fuimos e intentamos dejar siempre en alto este escudo. Por mi parte nunca dudé en dejar hasta la última gota en la cancha y traté de hacer lo mejor posible para sacar adelante las adversidades que vivimos”.

“Más allá de todo lo mal hablado y falsedades, me llevo como siempre todo lo mejor conmigo y espero que el club pueda salir de estos malos tiempos. El tiempo se encargará de poner en su lugar todos aquellos que falsearon y difamaron sin otra intensión que dañarnos”, agregó.

El mensaje de Ronnie Fernández a la prensa

El round con el golero Campos, la insuficiente producción en la zona ofensiva de la Universidad de Chile y los cuestionamientos a su nivel, envolvieron a Ronnie Fernández en la parte final de su periplo universitario.

De hecho, sus presentaciones con los azules, lo llevaron a la Selección Chilena de Martín Lasarte, aunque sin mucho éxito.

“Mensaje para la prensa y medios no oficiales que difaman sin otro interés que hacer daño, los invito a revisar sus fuentes y ser cuidadosos con lo que informan. El daño que hacen a quienes nos aman es incalculable. No esperen a que aparezcan campañas o que salgan hablar jugadores para tener que tomar conciencia. Es muy fácil hablar sólo por hacer daño. Eso vende y lo entiendo, pero intenten no hacerle daño a los demás”, espetó Ronnie Fernández.