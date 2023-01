Johnny Herrera saca la voz tras pelea en bar de Vitacura: “Solo me defiendo”

23 de Enero de 2023

"Solo me defiendo después que me tira un combo", indicó el comentarista de TNT Sports.

Johnny Herrera sacó la voz para referirse a la agresión que protagonizó en un bar de Vitacura, luego que salieran a la luz las imágenes donde golpea a otro individuo.

El incidente ocurrió en el Bar Candelaria, donde otra persona también interviene para intentar sin éxito separar al ex seleccionado nacional.

La pelea protagonizada por el actual comentarista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports fue dada a conocer por el programa online Que Te Lo Digo, conducido por el periodista Sergio Rojas, junto a Paula Escobar y Luis Sandoval.

“Traté de tomar contacto con él (con Johnny Herrera) durante la tarde. También traté de tomar contacto con gente de la discoteca, específicamente con el jefe de seguridad de este lugar, el Bar Candelaria. El jefe de seguridad declinó entregar información”, indicó Rojas.

Sin embargo, con el correr de las horas el propio Herrera dio su escueta versión de los hechos a La Tercera, declarando que “uno se cansa de que lo hinchen, insulten y ofendan sin haber hecho nada”.

“Solo me defiendo después que me tira un combo”, cerró el ex arquero de Universidad de Chile.

Ante estos hechos, la víctima de los golpes de Johnny Herrera analiza tomar acciones legales contra el deportista.

“Yo conversé con la persona golpeada, él no quiere dar su versión en cámara. Está viendo si toma alguna acción legal en contra de Johnny Herrera. Me comentó que (Herrera) estaba absolutamente fuera de sí. Dijo que ambos habían tomado. No entra en detalles”, detalló Sergio Rojas.