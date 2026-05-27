Ministro García anuncia ajustes para el proyecto de reconstrucción nacional tras eventual error en el cálculo de la deuda pública

El secretario de Estado adelantó que entre los posibles cambios puede estar una disminución del plazo que proponía el Ejecutivo de invariabilidad tributaria.

El ministro de la secretaría general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), adelantó cambios en el proyecto de reconstrucción nacional, a raíz del error en el cálculo de la deuda pública en el que habría incurrido la administración anterior.

En conversación con el podcast Cómo te lo explico, el secretario de Estado aseveró que “se van a tener que hacer ajustes, porque ya era muy estrecho, ya era muy calzado a la convergencia a la meta fiscal”. Esta situación, dijo el ministro, se va a traducir en “algunos ajustes en el proyecto que signifiquen o más ingresos o menores costos de la reforma propiamente tal y también algunos mayores recortes en particularmente los presupuestos de los próximos años”.

Entre los posibles cambios, puede estar un eje central del proyecto, la invariabilidad tributaria. “Puede ser que en lugar de los 25 años propuestos, sea algo menor, que los montos sujetos a invariabilidad puedan ser más altos”, explicó para luego complementar que puede que el guarismo llegue a 20 años.

“El crédito por el empleo podría verse disminuido, porque allí estamos hablando de un monto de recursos —1.400 millones de dólares— muy alto”, añadió.

Asimismo, sobre el plazo de la discusión que se avecina en el Senado, sostuvo que lo ideal sería llegar a un acuerdo con la oposición podría ser a fines de junio. “Es evidente que el Partido Socialista va a tener que ser un interlocutor y que vamos a conversar con ellos. El PS debe ser, como partido político, la bancada más importante de la oposición”, manifestó. Sobre el anuncio del senador Alejandro Kusanovic (IND-ex RN) para votar en contra, adelantó que buscarán entablar un diálogo con él