La Moneda explica cómo detectará a las empresas que contraten a migrantes irregulares

Durante una actividad en el paso fronterizo de Colchane, donde llegó a revisar la zanja que se construye en la zona, la autoridad detalló cómo se llevará a cabo esta fiscalización.

AGENCIA UNO

Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, informó que La Moneda iniciará una serie de fiscalizaciones en empresas que tengan entre sus trabajadores a migrantes irregulares.

Durante una actividad en el paso fronterizo de Colchane, donde llegó a revisar la zanja que se construye en la zona, la autoridad detalló cómo se llevará a cabo esta fiscalización.

El director del Servicio Nacional de Migraciones explicó que el organismo recibirá informes de la Superintendencia de Pensiones y así detectar a migrantes que presenten cotizaciones previsionales sin tener permiso para trabajar en Chile.

“Nos va a entregar información de personas que están siendo contratadas ilegalmente, que están cotizando en la AFP sin poder hacerlo legalmente, porque en Chile no se puede trabajar sin autorización”, declaró Sauerbaum.

Con esta información, podrán identificar a las empresas que estarían incumpliendo la norma legal y migratoria, las que recibirán un oficio dando cuenta que están cometiendo una falta.

“Les vamos a informar a través de un oficio a estas empresas que están cometiendo una falta y que tienen que remediarla rápidamente”, indicó el ex parlamentario.

De esta manera, a las firmas involucradas se les dará la opción de regularizar el estatus de sus trabajadores, ya que el contrato laboral puede facilitar el proceso migratorio.

“El llamado es que quienes quieran trabajar en Chile y puedan venir a aportar, puedan salir de Chile, entrar a Chile con una visa de trabajo, como dice la ley”, recalcó Frank Sauerbaum, quien recordó que la ley no permite cambiar el estatus migratorio en el país.