La NASA detalló sus planes para instalar una base en la Luna: los roles de Jeff Bezos y Elon Musk en el proyecto

La agencia espacial norteamericana ya adjudicó contratos por valor de cientos de millones de dólares a cuatro empresas estadounidenses.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La agencia espacial de Estados Unidos (NASA) está alistando sus planes para instalar una base en la Luna entre fines de esta década y el inicio de la siguiente.

De acuerdo con lo reportado por la agencia de noticias AP, menos de dos meses después del sobrevuelo lunar de la misión Artemis II ya encargó a diversas empresas la construcción de módulos de aterrizaje, vehículos exploradores y drones.

Según el cronograma previsto por la NASA, el próximo año se lanzará la misión Artemis III y para 2028 está previsto que los astronautas del programa aterricen en la Luna.

Con el propósito de llevar a cabo el proyecto, la agencia espacial ya adjudicó contratos por valor de cientos de millones de dólares a cuatro empresas estadounidenses.

Los roles de Jeff Bezos y Elon Musk para la base en la Luna

Los multimillonarios Jeff Bezos y Elon Musk jugarán un papel fundamental para concretar los planes de instalar una base en la Luna.

En el caso del primero, su compañía Blue Origin proporcionará dos módulos de aterrizaje para transportar vehículos lunares a la superficie lunar, en un punto cercano al polo sur de la Luna.

Estos vehículos, denominados de terreno lunar, serán construidos por Astrolab y Lunar Outpost, mientras que la compañía Firefly Aerospace entregará los primeros drones.

Por su parte, la empresa SpaceX, de Elon Musk, trabaja junto a Blue Origin en el diseño y construcción de los módulos lunares para las misiones tripuladas.

En la segunda fase de la base lunar, que se implementará desde 2029 hasta principios de la década de 2030, se comenzará a construir la infraestructura permanente, incluyendo una red eléctrica.

Respecto a cuándo estará lista la base para albergar astronautas durante períodos prolongados en hábitats permanentes especializados, se espera que esto ocurra en algún momento de la década de 2030, durante la tercera fase.

Carlos García-Galán, ejecutivo del programa de la base lunar de la NASA, dijo al respecto que “entonces podremos decir: Oye, estamos aquí de forma permanente y no vamos a renunciar a ello“.

“Para quienes esperan pacientemente, el gran regreso está cerca y no bajaremos el ritmo“, dijo por su parte el administrador de la NASA, Jared Isaacman, quien recalcó que “esto es solo el comienzo”.