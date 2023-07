“Hay miedo y no es bueno”: nueva agresión de hinchas de Curicó Unido a uno de sus jugadores

31 de Julio de 2023

Los ánimos están muy crispados en el Maule en medio de una mala campaña que los tiene cerca de la zona de descenso.

Luego de un par de temporadas donde Curicó Unido fue uno de los planteles de mejor juego en el Campeonato Nacional, el club de la Región del Maule no ha podido levantar su nivel. Después de perder de forma contundente por 3-0 como local ante Unión La Calera, el conjunto que dirige Juan José Ribera se mantiene en la parte baja de la tabla de posiciones a sólo tres puntos de los equipos que descienden.

Los malos resultados y la salida del entrenador Damián Muñoz han crispado los ánimos curicanos y, de acuerdo a una denuncia en redes sociales, la violencia de los barristas ha afectado a uno de sus jugadores y su clan familiar.

Cristian Zavala, quien actuó por 74 minutos en la caída frente a los caleranos, aseguró en sus cuentas personales que sufrió un incidente con fanáticos “torteros”. Su relato motivó, en tanto, otros mensajes de sus compañeros, quienes repudiaron este hecho que juega en contra de la interna de un equipo que sólo piensa en no caer al Ascenso.

“Jamás creeré en la violencia física o verbal. Nunca pensé que hoy se siga creyendo que es la forma solucionar todo… Ojalá lo que vivimos ayer con mi familia no vuelva a ocurrir. Entendamos que la violencia no lleva a nada, hoy mi familia tiene miedo y no es bueno. Hoy daré por cerrado lo vivido y lo hago público para tomar conciencia”, expresó Zavala.

“Como plantel estamos conscientes de la situación que estamos viviendo, somos los principales responsables de la situación del club y queremos remediarlo lo antes posible. Lamentamos la situación, pero la violencia no soluciona nada sobre todo en instancias así, cuando se necesita que todos estemos más juntos que nunca para salir adelante”, afirma el comunicado que compartió el capitán, Franco Bechtholdt.

No es la primera vez en Curicó

La agresión que denuncia Cristian Zavala no es la primera que realizan hinchas de Curicó Unido a sus propios jugadores. En octubre del año pasado, tras el 1-1 ante Colo Colo en el Estadio Monumental, los festejos maulinos terminaron con un hecho que motivó, incluso, a una denuncia de parte del club en la justicia ordinaria.

Fanáticos curicanos subieron al bus para conseguir camisetas e indumentaria y al encontrar la negativa de los jugadores, terminaron golpeando con patadas y combos al delantero Bayron Oyarzo, quien en la actualidad se desempeña en Ñublense.

“Nuestro club iniciará las acciones legales que correspondan. Haremos todos los esfuerzos como club para que no ingresen a un estadio nunca más”, enfatizaron en esa ocasión.