El insólito papelón en la marcha que empaña los Panamericanos: “¿Cómo vas a medir mal?”

29 de Octubre de 2023

Mayne-Nicholls apuntó a la Asociación Panamericana de Atletismo por su responsabilidad a la hora de generar el trazado.

Compartir

El triunfo de la peruana Kimberly García en la marcha femenina de 20 kilómetros de los Panamericanos Santiago 2023 se vio empañada por un insólito error que no solo la afectó a ella, sino que a todas las competidoras.

Y es que luego que se viera que todas las deportistas lograron tiempos extremadamente cortos, rompiendo de paso varios récords en las categoría, se descubrió que el trazado no era el oficial, ya que faltaban cerca de 3 kilómetros.

Pero esto no es todo, ya que esta situación hizo que los tiempos obtenidos en la marcha no sean considerados para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, ya que fueron anulados, pero respetando el orden de llegada para la entrega de medallas.

Consultado sobre esta situación, Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, explicó que el error fue generado por World Athletic, cuyos funcionarios no midieron de manera adecuada.

El dirigente señaló a radio Cooperativa que “no tenemos ninguna responsabilidad. Nosotros cumplimos, al igual que en todas partes con las indicaciones del experto del tema”.

En esta línea, el representante de los Panamericanos dejó en claro que “aquí vino gente de World Athletics y ellos midieron. ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguir sus instrucciones, y eso hicimos”.

“Es una lástima, porque la carrera fue muy bonita y evidentemente la atleta peruana se debe haber ilusionado por la marca mundial. Él (funcionario de World Athletics) tendrá que dar las explicaciones. Se equivocó en la suma de los metros, no es una responsabilidad nuestra”, reiteró Mayne-Nicholls.

“Nosotros en todos los deportes cumplimos las exigencias que nos dan los DTI, los Directores Técnicos Internacionales. En varios casos esas exigencias nos han costado varios millones de pesos y lo cumplimos por que ellos mandan, nosotros solo organizamos a través de lo que ellos nos dicen”, puntualizó.

Respecto a la definición de la marcha masculina, que se atrasó para intentar sumar los kilómetros que faltan, el CEO de Santiago 2023 aseveró que “me dijeron que lo iban a corregir, me imagino. Si no, doble vergüenza. ¿Cómo te vas a dar cuenta que te equivocaste y no lo corregiste? Tampoco creo que sea tan difícil. No es nuestro, pero es un papelón ¿Cómo vas a medir mal?.