La respuesta de Santiago 2023 a la falta de entradas y ausencia de público en diversos eventos

31 de Octubre de 2023

“Ha sido un tema concurrente lo de los asientos vacíos”, indicó Harold Mayne-Nicholls en conferencia de prensa, pero dejando en claro que esto no ha sido por falta de interés.

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se han convertido en un éxito de venta de entradas y público, con recintos llenos para disfrutar de diversas actividades.

Así, disciplinas como el vóleibol y su variante playa, además del basquetbol, han visto gradas colmadas de entusiastas espectadores, contagiando con su apoyo a los atletas.

Sin embargo, este éxito de asistencia no se ha podido replicar en escenarios como el Court Central del Parque Estadio Nacional, donde el tenis ha visto sus gradas vacías, a pesar de que las entradas aparecen como agotadas en Ticketmaster.

Este hecho fue analizado por Harold Mayne-Nicholls, CEO de la Corporación Santiago 2023, quien si bien destacó que si bien los Juegos Panamericanos han sido un récord de audiencia en la TV y en los servicios de streaming, reconoció que esto no se ha replicado en varias galerías.

“Ayer (por lunes) en el atletismo asistió 71% de la gente que compró entradas. No podemos vender de nuevo esa entrada y no podemos obligarlos a venir. Y en la final del tenis, 14% de los que compraron entradas no vino. Y ahí hicimos ingresar a los voluntarios, principalmente”, apuntó Mayne-Nicholls.

Respecto a las razones para estos asientos vacíos, el representante de Santiago 2023 apuntó principalmente a las empresas que se les entregó entradas de cortesía.

“Vienen 30% de las entradas entregadas a ellos. Es lamentable y nos sorprende porque no tenemos cómo acceder a más entradas”, sostuvo Mayne-Nicholls.

En esta línea, recalcó que “les hicimos llegar una carta a todas las empresas que les damos de cortesía para que nos avisen si no van a venir, cosa de que nosotros podamos sacar a la venta a última hora del día. Las entradas vuelan de nada”.