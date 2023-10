El fervor por los deportes que se plasmó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

30 de Octubre de 2023

La locura por las entradas para ver los Panamericanos ha sido total, y se ha visto reflejado llenando cada una de las sedes de Santiago 2023.

Hace poco más de una semana, se iniciaron los Juegos Panamericanos Santiago 2023, cuyo encuentro deportivo resalta el gran interés de los aficionados chilenos, quienes han repletado cada uno de los recintos deportivos para presenciar diversas disciplinas.

Este fin de semana, se pudo evidenciar la locura del público chileno. El cual vive a concho cada uno de los deportes, donde se han caracterizado por entregar un gran apoyo a los representantes del Team Chile. El tenis, el vóleibol, basquetbol 3×3, el surf y el ciclismo, entre otros, han contando con un sinnúmero de fanáticos, generando una grata sorpresa con respecto a las proyecciones de público que se tenían antes de que comenzara la venta de entradas.

La fiebre deportiva del público en los Panamericanos Santiago 2023

A solo unas semanas de que iniciara este gran evento deportivo, las calles de Santiago no contaban con una gran promoción y se sentía poco ambiente deportivo. Lo cual fue cambiando drásticamente en las últimas semanas.

Desde que comenzó la venta de entradas, el público nacional mostró su interés en las competencias, logrando vender cerca de doscientos mil tickets solo en el primer día. Una venta que además agotó varias de las finales, como básquetbol, tenis, vóleibol playa, además de diversas sesiones de gimnasia artística y skateboarding.

Esto se ha visto reflejado en el desarrollo de dichos deportes, que han contado con una gran masa de público, que ha sido fundamental para los buenos resultados de los representantes del Team Chile, quienes no han escondido su agradecimiento por el apoyo. “El público fue fundamental en la victoria, por muchos momentos no tuvimos un buen juego y gracias al aguante que hizo la gente en las galerías, nos levantó y logramos sacar adelante un partido súper complicado”, comentó Marco Grimalt a CNN Chile tras avanzar a las semifinales de vóleibol playa.

En la semana previa a los Juegos Panamericanos, se agotaron medio millón de entradas. Pues, Santiago 2023, vendió el mismo número de tickets en los últimos siete días que en los meses previos, según consigna Emol.

Tras ello, el director ejecutivo del encuentro deportivo, Harold Mayne-Nicholls no contuvo su alegría. “La respuesta de la gente ha sido impresionante. Pasamos el millón de entradas emitidas, más de un millón”.

En esa línea, el ejecutivo destaca que los ingresos por entradas han redoblado las proyecciones. “El presupuesto por ventas de entradas era de $1.200 millones, hoy vamos en más de $3.100 millones”, señaló Mayne-Nicholls en conversación con el medio Diario Financiero el pasado 20 de octubre.

El importante rol de los espectadores

Los miles de espectadores que han asistido a las diversas competencias han dejado la piel alentando por la delegación del Team Chile, tanto en las actividades con tickets como en las gratuitas. Una de las que resaltó la jornada de este domingo fue la prueba del ciclismo de ruta. Que tuvo las calles llenas de gente a lo largo de los 157,5 kilómetros que tuvieron que correr los atletas.

En ese sentido, Martín Vidaurre, quien llegó en la cuarta posición en dicha competencia, agradeció la gran convocatoria. “El público fue algo impresionante. Nunca me había tocado vivir algo así. Tenemos que seguir adelante, seguir apoyando el deporte. Ha sido una fiesta tremenda. Se ha sacrificado mucho, yo por mi lado también. Y fue muy bonito ver el cerro lleno de gente“, expresó el ciclista de 23 años.

Por otra parte, cabe señalar que no solo los chilenos han quedado impresionados por el apoyo y el fervor de la gente en las tribunas. Pues el tenista argentino Facundo Bagnis aseguró: “Estoy eternamente agradecido. Son esos regalos que me dio la vida. Lo valoro porque históricamente, si la gente me apoyó como lo hizo, quiere decir que algo bueno habré hecho”, según consigna AS Chile.

A lo que agregó: “creo que habla bien del ‘olimpismo’ el ir mas allá de los colores en estos Panamericanos. Que el público de Chile grite “Argentina, Argentina…”, siendo que tal vez si ganaba iba a tener a todo el público en contra mañana (Barrios esperaba en semis). Realmente fue gratificante, me voy lleno de amor”.

Por otro lado, son diversos los deportistas que han señalado que esto servirá para impulsar las otras ramas que no son tan visibles. Y a su vez, incentivar a más niños a que practiquen otras disciplinas.

“Va a ser muy importante para lo que va a dejar todos los niños que estén ahí viendo los deportes. Creo que va a aumentar el nivel de actividad física y las ganas de practicar deporte que también lo necesitamos para nuestra sociedad hoy en día”, comentó a EL DÍNAMO, Natalia Salvador, portera de Las Diablas con respecto al legado que dejarán los Juegos Panamericanos 2023.