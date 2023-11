Camila Sepúlveda y nuevo episodio de violencia de Jordhy Thompson: “Casi me mató”

6 de Noviembre de 2023

Camila Sepúlveda dejó en claro que su relación con Jordhy Thompson está terminada.

Camila Sepúlveda, pareja de Jordhy Thompson, sacó la voz para referirse al nuevo episodio de violencia intrafamiliar protagonizado por el delantero de Colo Colo, que terminó con el futbolista enfrentando este lunes su control de detención.

En conversación con CHV, la joven de 22 años relató que su vínculo con Jordhy Thompson “siempre fue una relación enfermiza y me afecta mucho porque yo siempre tuve la ilusión de que todo iba a mejorar entre nosotros, pero nunca mejoró nada, nunca”.

Consultada sobre este nuevo hecho de violencia, Sepúlveda expresó que “fue algo muy fuerte, que nunca pensé que me iba a pasar, en donde casi me mató, entonces yo ya no podía más y por eso quise llamar a Carabineros”.

En esta línea, Camila aseguró que el atacante de Colo Colo tiene problemas de alcoholismo y una personalidad manipuladora.

“Peleábamos, me agredía y después lloraba, me pedía perdón diciendo que iba a cambiar”, agregó.

Junto con ello, Camila Sepúlveda dejó en claro que ahora sí su relación con Jordhy Thompson está terminada.

“Es definitivo, porque de verdad que agradezco a Dios que estoy viva. Ayer (domingo), mientras me ahogaba, yo no podía respirar y lo único que pensaba era en que me iba a matar, tuve que esperar a que él se quedará dormido para poder salir del departamento”, detalló.

Sepúlveda indicó que ambos se encontraban en terapia psicológica, pero “claramente nunca le sirvió porque nunca contó la verdad en el psicólogo”.