Cuál es el ex cadete acusado de violación que Cobreloa reintegró a su plantel

Cobreloa confirmó este jueves que reintegró a su plantel a uno de los ex cadetes acusado de violación grupal junto a otros ocho jugadores, en un hecho que, según la víctima, ocurrió en septiembre de 2021.

De acuerdo con lo que informó el cuadro loíno a través de sus cuentas en redes sociales, el futbolista que se sumará al plantel de honor es Rivaldo Hernández, luego de que se le cambió la cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario.

A través de un comunicado oficial, el club indicó que el futbolista se reintegró al equipo durante la tarde-noche del martes 21 de octubre, después de que se notificara oficialmente el “cambio de la medida cautelar que afectaba al jugador”.

Por qué el ex cadete acusado de violación se reintegró a Cobreloa

Según detalló Cobreloa, el cambio de cautelar del ex cadete acusado de violación implicó que está “en condiciones legales de retomar sus actividades deportivas”.

“En virtud de lo anterior, y considerando que el futbolista mantiene contrato vigente con la institución, como club hemos dispuesto su reincorporación a los entrenamientos del plantel profesional, cumpliendo con las obligaciones laborales y reglamentarias que establece la ley”, detalló el texto.

Dijo a la vez que el cuadro calameño está “obligado a proporcionar las condiciones necesarias para que el jugador ejerza sus funciones, incluyendo su participación en los entrenamientos, siempre que su situación física, médica o disciplinaria lo permita”.

“Cobreloa reafirma su compromiso con el respeto a la normativa vigente, la presunción de inocencia y el desarrollo responsable de sus funciones deportivas, manteniendo el foco en lo estrictamente futbolístico”, añadió el escrito.

“Finalmente, como club invitamos a hinchas, medios y comunidad en general a acompañar este proceso con respeto y responsabilidad“, cerró el comunicado.

Además de Rivaldo Hernández, el caso de violación involucra a los ex cadetes de Cobreloa identificados como Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordoñez, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva.