Por violación grupal: Fiscalía pide 18 años de cárcel para nueve ex cadetes de Cobreloa

Los nueve ex cadetes de Cobreloa permanecen en prisión preventiva. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Fiscalía de Calama pidió un total de 18 años de cárcel para cada uno de los nueve ex cadetes de Cobreloa acusados de tomar parte en la violación grupal de una joven perpetrada en septiembre de 2021, luego de que el fiscal Eduardo Peña presentara este viernes la acusación formal.

De acuerdo con lo expuesto por el persecutor en el escrito, el delito ocurrió mientras “la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas, y fuertemente atemorizada por la actitud intimidante de sus agresores, no pudiendo oponer resistencia ni pedir ayuda a terceros“.

Al detallar la acusación contra los imputados, el fiscal Peña indicó que ocho de ellos tomaron parte directa en la violación de la víctima, mientras que el noveno grabó el ataque sexual con su teléfono celular.

Además, el persecutor incluyó tres agravantes en la acusación: “En la circunstancia de obrar sobre seguro; ser dos o más los autores del delito y emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan ignominia a los efectos propio del hecho”.

La presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público se produjo dos días después de que seis de los imputados apelaran el miércoles 28 de mayo a la cautelar de prisión preventiva que se les impuso.

Cómo ocurrió la violación de la que se acusa a los nueve ex cadetes de Cobreloa

De acuerdo con lo relatado por la víctima, el hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2021, cuando asistió con una amiga a una fiesta en la casa de cadetes de Cobreloa. Contó que si bien consintió intimar con uno de los jugadores presentes, luego “él dejó entrar a dos amigos más para hacer lo mismo conmigo“.

“Yo no quise […] me tomaron con fuerza de los brazos, el cuello, y la cintura, me golpearon la cara y con un cinturón. Me pusieron el cinturón en el cuello y me penetraron“, contó a continuación.

Añadió que “al despertar a las 09:00 am estaba irritada, lloré mucho, sentí que en cierta forma era mi culpa, quise olvidar todo“. Luego le reveló lo ocurrido a un amigo, quien la trasladó al hospital para realizar la denuncia.

En su relato la víctima contó que durante la fiesta en la casa de los cadetes de Cobreloa consumió alcohol, marihuana y cocaína, lo que para la Fiscalía confirma el estado de vulnerabilidad en que se encontraba al momento de la violación.