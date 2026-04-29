Hospital de San Antonio: ex directora recurre a la justicia mientras que Jeannette Vega presenta denuncia a Contraloría

La salida de la directora del hospital generó un conflicto con disputas administrativas y acusaciones de motivación política, que derivó en acciones legales ante la Corte de Apelaciones y la Contraloría.

La crisis al interior del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio continúa intensificándose tras la destitución de su directora, la doctora Loreto Maturana, quien decidió acudir a la justicia para impugnar su salida. La profesional presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, argumentando que su remoción fue injustificada y vulnera la legalidad vigente.

El conflicto se originó luego de que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio solicitara su renuncia, señalando una pérdida de confianza en su gestión. Desde el Ministerio de Salud se respaldó esta decisión, indicando que la relación entre las autoridades de la red asistencial debe sostenerse en un vínculo de confianza, el cual, según explicaron, se habría deteriorado por razones tanto administrativas como técnicas.

En medio de esta controversia, un grupo de 23 médicos del establecimiento manifestó públicamente su apoyo a Maturana, sugiriendo que su salida podría responder a presiones de carácter político más que a evaluaciones de desempeño.

Pese al escenario de tensión, la dirección subrogante del recinto decidió mantener en su cargo a la doctora Jeannette Vega, cuya llegada al hospital fue el detonante del conflicto.

Hospital de San Antonio: Jeannette Vega presenta denuncia a Contraloría

La ex ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, también tomó acciones legales en paralelo, al presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República. Su reclamo apunta a la designación del director subrogante del hospital, medida que, según sostiene, no se ajustaría a la normativa vigente.

De acuerdo con Vega, la autoridad del Servicio de Salud habría alterado de forma improcedente el orden de subrogación al nombrar a un profesional externo al establecimiento, pese a que existirían funcionarios del propio hospital que cumplirían con los requisitos para asumir el cargo.

Asimismo, la ex ministra cuestionó la legalidad de la resolución administrativa emitida, asegurando que contiene errores y que, en la práctica, implicaría una intervención en la gestión de un hospital que opera bajo un modelo de autogestión.

Vega también vinculó la salida de Maturana con su propia contratación, afirmando que la decisión respondería a su incorporación al equipo directivo. En esa línea, defendió su permanencia en el cargo, señalando que renunciar implicaría validar una situación que considera injusta.