Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Dinero

Mario Marcel: “La política económica está para reducir la incertidumbre y no para maximizar el dolor”

El ex ministro de Hacienda llamó al Ejecutivo a explicar los recortes presupuestarios que pretende impulsar Jorge Quiroz.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Mario Marcel, ex ministro de Hacienda, nuevamente volvió a mostrar su mirada crítica a la reforma tributaria que pretende impulsar el Gobierno de José Antonio Kast, dejando ver su rechazo a las políticas de ajuste basadas únicamente en recortes de gasto.

“Para eso está la política macro: para suavizar el impacto de los shocks. Probablemente no los va a poder evitar, pero sí nos puede ayudar a ajustarnos en lo necesario y no sobre ajustarnos, que es lo que pasa muchas veces cuando existen shocks más violentos”, detalló el economista en el marco de la ceremonia de inicio de año académico de la Universidad de Talca.

Durante su presentación, titulada Shocks, crisis económicas y respuestas de política: lecciones de la experiencia chilena reciente, Mario Marcel analizó las lecciones que dejaron las crisis que afectaron al país entre 2019 y 2024.

Así, Marcel dio su mirada respecto al estallido social, la pandemia de Covid-19 y las tensiones inflacionarias de los últimos años, destacando la labor desarrollada por el Banco Central y el ajuste fiscal que se aplicó en 2022, asegurando que “fue fundamental para lograr aplacar las presiones que tenía la economía”.

Sobre la reforma tributaria que José Antonio Kast y Jorge Quiroz pretenden llevar a cabo, que considera una serie de recortes, el ex titular de Hacienda sostuvo que “los recortes de gasto forman parte de una política que incluye, además, una reforma tributaria que reduce impuestos de manera muy significativa”.

“Espero que las autoridades lo puedan explicar mejor, porque si hay una ley que dice que la PGU tiene un valor determinado, entonces no se entiende cómo eso se podría reducir en 15%, como se señala en tal instrucción”, comentó.

Notas relacionadas

Recortes que se esperaban, recortes que sorprenden
Opinión

Recortes que se esperaban, recortes que sorprenden

¿Sorprende la medida? Sí y no. No sorprende, porque desde el día 1, primero en la campaña presidencial y luego desde el 11 de marzo, las nuevas autoridades informaron que se venían tiempos difíciles en materia presupuestaria y que se tomarían "decisiones difíciles". Tampoco sorprende porque, como lo ha dicho DIPRES y el ministro Quiroz, todas las políticas públicas deben ser sometidas a evaluación social y financiera.

Foto del Columnista Yolanda Pizarro Yolanda Pizarro