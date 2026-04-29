Mario Marcel: “La política económica está para reducir la incertidumbre y no para maximizar el dolor”

Mario Marcel, ex ministro de Hacienda, nuevamente volvió a mostrar su mirada crítica a la reforma tributaria que pretende impulsar el Gobierno de José Antonio Kast, dejando ver su rechazo a las políticas de ajuste basadas únicamente en recortes de gasto.

“Para eso está la política macro: para suavizar el impacto de los shocks. Probablemente no los va a poder evitar, pero sí nos puede ayudar a ajustarnos en lo necesario y no sobre ajustarnos, que es lo que pasa muchas veces cuando existen shocks más violentos”, detalló el economista en el marco de la ceremonia de inicio de año académico de la Universidad de Talca.

Durante su presentación, titulada Shocks, crisis económicas y respuestas de política: lecciones de la experiencia chilena reciente, Mario Marcel analizó las lecciones que dejaron las crisis que afectaron al país entre 2019 y 2024.

Así, Marcel dio su mirada respecto al estallido social, la pandemia de Covid-19 y las tensiones inflacionarias de los últimos años, destacando la labor desarrollada por el Banco Central y el ajuste fiscal que se aplicó en 2022, asegurando que “fue fundamental para lograr aplacar las presiones que tenía la economía”.

Sobre la reforma tributaria que José Antonio Kast y Jorge Quiroz pretenden llevar a cabo, que considera una serie de recortes, el ex titular de Hacienda sostuvo que “los recortes de gasto forman parte de una política que incluye, además, una reforma tributaria que reduce impuestos de manera muy significativa”.

“Espero que las autoridades lo puedan explicar mejor, porque si hay una ley que dice que la PGU tiene un valor determinado, entonces no se entiende cómo eso se podría reducir en 15%, como se señala en tal instrucción”, comentó.