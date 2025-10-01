Violación grupal de ex cadetes de Cobreloa: el nuevo error que denunció abogada de la víctima

La abogada de la víctima de los ex cadetes afirmó que “seguimos con la desidia e incompetencia en el caso Cobreloa”.

Previo a la audiencia de preparación del juicio contra los ex cadetes de Cobreloa acusados de violación grupal, la abogada de la denunciante, Patricia Muñoz, acusó un nuevo error por parte de la Fiscalía de Antofagasta.

Esta nueva equivocación por parte del órgano persecutor se suma al ocurrido cuando el fiscal a cargo del caso, Eduardo Peña, no puso todos los antecedentes investigativos a disposición de las defensas de los acusados, por lo que la Corte de Apelaciones de Antofagasta cambió la medida cautelar contra seis de los nueve acusados, dejándolos con arresto domiciliario total.

Los nueve ex cadetes de Cobreloa fueron acusados de violación grupal contra la víctima en 2021, cuando ella tenía 18 años, aunque el caso se conoció en 2024 y, luego, en mayo de ese año, todos los acusados fueron formalizados y quedaron con prisión preventiva.

Violación grupal de ex cadetes de Cobreloa: el nuevo error

De acuerdo con lo manifestado por la abogada de la víctima, el juicio por violación masiva contra los ex cadetes de Cobreloa tuvo otro traspié por un nuevo error de la Fiscalía antofagastina.

“Seguimos con la desidia e incompetencia en el caso Cobreloa. Como la víctima no les importa, ayer el juez anuló toda la audiencia de preparación de juicio porque los fiscales, nuevamente, no habían entregado un antecedente a la defensa“, escribió Patricia Muñoz en sus redes sociales.

Luego añadió que “nuevamente somos víctimas de la falta de diligencia de los fiscales del Ministerio Público, lo que derivó en una decisión del juez de garantía de dejar sin efecto todo lo que habíamos avanzado desde el día lunes de esta semana al inicio de esa audiencia y fijar una nueva fecha para el 13 de octubre“.

“En su momento, se informó por los fiscales al juez que algunos antecedentes de la investigación no estaban a disposición de los fiscales, pero luego, de acuerdo a información sostenida en la audiencia de ayer, los fiscales informan que sí estaban y que habían sido remitidos al tribunal”, agregó a continuación.

Luego explicó que “esa remisión al tribunal no se hizo con ninguna individualización, nunca se indicó el RUC de la causa ni nada y que permitiera al tribunal conocer que esos antecedentes eran distintos y que debían ser proporcionados a la defensa en esta investigación“.

“Eso provocó un incidente de parte de las defensas que fue acogido por el tribunal y eso nos lleva nuevamente a enfrentar esta falta de diligencia manifiesta y ya a estas alturas realmente incomprensible de parte de los fiscales de Calama que siguen, parece, sin querer que este caso avance y, en lo que es peor, sin brindar ni siquiera alguna respuesta coherente a la víctima o a quienes la representamos”, concluyó.

Qué respondió la Fiscalía de Antofagasta

Respecto de lo informado por la abogada de la víctima, la vocera de la Fiscalía Regional de Antofagasta, Natalia Cumming, planteó que “la reprogramación de la audiencia se relaciona con la no entrega a los intervinientes de un cárdex fotográfico que la Fiscalía local de Calama puso a disposición del Juzgado de Garantía de esa ciudad el día 5 de septiembre, documentación que fue recibida y certificada en audiencia”.

“Como Ministerio Público, lamentamos versiones de prensa que dieron cuenta de un supuesto error de la Fiscalía, en circunstancias que dicho material estuvo en el tribunal desde la fecha señalada“, aseveró.

Finalmente, la vocera sostuvo que “el Ministerio Público no está obligado a efectuar la entrega de ese material a los intervinientes. No obstante aquello, en aras de la transparencia y objetividad, el fiscal de la causa dispuso entregarle las partes, poniéndolo oportunamente a disposición del tribunal”.